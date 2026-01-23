（有影片）／彰化東區扶輪社捐血活動 助人又補身血荒不能等

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發同業公會等單位， 今（23）日彰化家樂福前舉辦捐血活動，除了禮券，還送400多隻土雞，台中捐血中心調派2部捐血車前來辦理，現場吸引民眾提早排隊挽袖捐熱血。

捐血送土雞！彰化東區扶輪社在彰化家樂福前舉辦捐血活動，吸引民眾提早排隊，支援全台血荒。（記者陳雅芳攝）

「你來捐血，我送你土雞！」今早9點半，彰化家樂福前捐血活動正式開跑，廣場上已聚集大批民眾，等待挽袖獻血。搶得頭香的林先生甚至從早上7點多就來排隊，準備用行動支援血液庫存。主辦單位笑說，土雞數量不夠就再加碼，捐血民眾領到手軟也甘願。

這場「捐血送土雞」活動由彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發同業公會等單位共同舉辦，現場除了送出400多隻土雞，還提供禮券、麵線禮盒、衛生紙及熱咖啡，讓捐血民眾暖身、補身。捐血250cc即可獲得200元禮券，捐500cc則可拿到300元禮券。

彰化東區扶輪社長劉燦霖指出，捐血活動已連續舉辦20多年，最初是會員捐冷凍土雞給民眾，反應熱烈，後來就成為固定贈品。「今天8點50分到場，已經有超過20位民眾等著捐血，現場氣氛非常熱烈，大家互相打氣、聊聊天，等待的時間也變得很有趣。」

林先生已有20年捐血經驗，退伍後持續捐血至今，累積超過100次。他表示，捐血不僅能幫助他人，也讓自己維持健康。而特地從台中來的葉先生與謝先生也說，他們每三個月固定捐血一次，對主辦單位提供土雞和禮品的貼心安排十分讚賞。「捐血不只是行善，也是一種生活習慣。」葉先生笑著說。

值得注意的是，目前全台正面臨血液庫存吃緊的「血荒」危機，醫療急需用血的病患如果延誤，可能危及生命。劉燦霖提醒民眾，「每一份血液都很珍貴，哪怕是一袋250cc的血，也能救活至少一個人。希望大家能踴躍捐血，伸出援手，支援醫療急需。」

活動現場不僅有捐血的熱鬧人潮，還有親切的志工引導、關心每位捐血民眾的安全與舒適，並提供熱咖啡和小點心，讓等待過程充滿溫暖與歡笑。劉燦霖呼籲，「只要大家願意花點時間挽袖捐血，就能拯救血荒、幫助真正需要的人，也順便領好禮補補身子，一舉多得！」