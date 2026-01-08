（有影片）／彰化榮家引進北榮智慧醫療科技 提升住民夜間睡眠品質

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長照機構住民的睡眠品質及照護效能，臺北榮民總醫院智慧醫療科技團隊今（8）日前往彰化榮家，導入非侵入式睡眠監測設備，結合AI分析技術與機構專業照護，打造科技輔助的高齡友善照護新模式。

臺北榮民總醫院智慧醫療團隊今日攜先進睡眠監測設備前往彰化榮家，協助長者改善夜間睡眠並提升照護效能。（記者陳雅芳攝）

北榮神經醫學中心傅中玲教授表示，這套系統透過血氧與心跳感測器，可24小時持續追蹤住民夜間的呼吸、心跳、血氧變化及睡眠週期，並即時提供客觀數據給照護團隊。系統能早期偵測異常作息或潛在風險，例如夜間頻繁起身或睡眠呼吸中止，讓護理人員能及時介入，降低跌倒或行為問題發生的機率。

榮家護理師謝曉珊指出，北榮團隊也在現場進行認知功能測試，結合睡眠數據提供全方位健康評估。葉伯伯在雙五角形繪圖測試中，能正確辨識圖形結構、比例與交疊關係，線條流暢、空間配置準確。

胡阿姨在語意流暢度測試中，能在1分鐘內快速且持續產出多樣、正確詞彙，展現良好語言提取及執行能力；張大哥透過血氧與心跳感測器，測得心律穩定、末梢血液循環良好。整體結果顯示，住民注意力、視覺空間能力、語言能力與執行功能均維持健康水準。

除了科技設備外，北榮團隊也協助護理人員了解數據應用方式，並提供建議以改善夜間照護流程，例如透過即時警示系統調整巡房時間或觀察頻率，讓長者在熟悉的環境中獲得更貼心的照護。

彰化榮家主任蘇再勝表示，感謝北榮團隊帶來創新科技設備，讓住民在熟悉生活環境中改善睡眠，提供更人性化的照護服務。未來將持續深化合作，推廣智慧健康照護，讓更多高齡長者受惠，並希望藉由科技與專業的結合，打造長照機構的智慧照護典範。