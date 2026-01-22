（有影片）／彰化榮家房舍內手作烘焙課程 長輩動手享受創作樂趣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為落實高齡友善照護理念，也讓行動不便的長輩日常生活更豐富，彰化榮家今（22）日特別在住民房舍內舉辦「紅豆及奶酥麵包DIY烘焙課程」，把烘焙教室直接搬進每個房舍，讓長輩們在熟悉、安全的居住環境中，也能親手做點心，感受創作樂趣與人情溫度。

彰化榮家今日於房舍內舉辦烘焙課程，讓行動不便長輩也能動手做紅豆與奶酥麵包，享受手作樂趣。（彰化榮家提供）

彰化榮家護理師陳麗芬表示，考量部分長輩行動受限，難以前往公共活動空間，因此由社工與照服員組成行動服務團隊，把烘焙課程帶到每間房舍。活動從認識食材開始，講師耐心示範揉麵糰、包入紅豆與奶酥餡料，到簡單塑形的每個步驟，都依照長輩的身體狀況與操作能力調整，並由工作人員全程在旁協助，確保安全又充滿參與感。

隨著麵包香氣慢慢飄散開來，房舍內的長輩們笑聲連連，邊動手製作，邊分享自己年輕時做點心、過節備料的趣事，有的長輩甚至拿出家傳小撇步，讓旁人也忍不住偷學。即使有些長輩無法久坐或長時間操作，也能透過觸摸麵糰、協助包餡等方式參與其中，感受到被尊重與重視。

現場氣氛溫馨而熱鬧，有長輩一邊揉麵糰一邊輕聲哼著過年的老歌，也有長輩看著自己親手完成的紅豆奶酥麵包，眼睛閃著光說「好香，好像回到過年跟家人一起準備點心的時光」，笑聲與香氣交織，讓整個房舍都充滿溫暖。

多位參加的長輩表示，平日生活比較單調，能在房舍內體驗烘焙活動十分特別，看著自己完成的作品，內心充滿成就感與喜悅；更有人說，動手做麵包的過程，不只鍛鍊手部肌力，也讓心情變得很放鬆。

彰化榮家主任蘇再勝指出，手作活動不僅能提升長輩生活品質，更能透過操作與互動，促進手部肌力、延緩功能退化，並強化心理支持與情緒安定。他表示，未來將持續結合長榮樂齡及社會資源，設計更多元、貼近長輩需求的活動內容，讓住民在安全、尊嚴與關懷中，享受充實又溫暖的頤養生活。