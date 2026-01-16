（有影片）／彰化榮家推「拍八GO球操」長輩運動新風貌

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化榮家鼓勵長輩天天動、安心動、持續動，推出結合拍打功、八段錦、瑜珈球與健身操的新口號「拍八GO球操」，讓運動變得有趣又安全，陪伴長輩邁向活力銀髮生活。

彰化榮家推出「拍八GO球操」，鼓勵長輩天天運動，打造健康活力銀髮生活。（記者陳雅芳攝）

為了促進住民身心健康，彰化榮家長期規劃多元且適齡的每週運動活動，讓長輩們在日常生活中也能輕鬆培養規律運動習慣。榮家每天都有不同主題，讓長輩既能運動，也能享受互動的樂趣：

目前榮家每週運動安排如下：星期一進行「拍打功」，透過節奏性拍打促進血液循環；星期二帶領「八段錦」，以柔和緩慢的動作，協助長輩舒筋活絡、調整呼吸；星期三安排「彰榮小巴購物日」，結合外出活動與步行運動，增進生活參與感與社會互動；星期四實施「瑜珈球運動」，藉由輔具訓練核心穩定與平衡能力；星期五則以「健身操」作為一週的活力總結，讓長輩在音樂中快樂律動。

回顧114年，榮家以「彰化榮家愛運動」為年度健康主軸，無論國語或台語口號，都傳遞出「運動不分年齡、健康人人有份」的理念，鼓勵長輩在日常生活中逐步建立運動習慣。

邁入115年，榮家進一步整合現有運動內容，推出全新口號 「拍八GO球操」，巧妙融合拍打功、八段錦、GO（行動與外出）、瑜珈球與健身操，不僅朗朗上口，更象徵「動得安全、動得持續、動得有樂趣」的健康生活態度。

彰化榮家主任蘇再勝今（16）日表示，「我們希望長輩在運動中保持身體機能，也享受彼此陪伴的樂趣。看到大家運動時的笑容，就是我們最大的鼓勵。」未來，榮家將持續以「規律、多元、適性」為原則推動運動方案，陪伴長輩在每一天的律動中，迎向健康、快樂、充滿活力的銀髮生活。