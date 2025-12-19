（有影片）／彰化榮家日照中心冬至活動 長輩親手搓湯圓笑聲滿溢

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冬至將至，彰化榮家日照中心今（19）日舉辦「手搓湯圓」活動，長輩們親手揉製、下鍋煮湯圓，不僅重溫古早味，透過動手活動促進健康，也在濃濃節慶氛圍中享受團圓喜悅。

一大早，工作人員便前往傳統市場挑選新鮮糯米塊，精心準備「粿切」原料，確保每顆湯圓都能呈現最道地的古早滋味。活動一開始，長輩們先在工作人員帶領下落實洗手步驟，乾淨雙手成了創作的起點。

長輩們圍坐在圓桌旁，熟練地將糯米塊搓成長條，再分割成小塊，雙手揉捏、翻滾，專注而愉快。王奶奶看著自己搓的湯圓，笑說：「這顆大顆，這顆小顆，才像我們的大家庭啊！」一句話逗得大家開懷大笑，現場氣氛溫暖而熱鬧。

彰化榮家日照中心今舉辦「手搓湯圓」活動，長輩們親手揉製、下鍋煮湯圓，不僅重溫古早味，也透過動手活動促進身心健康。（彰化榮家提供）

現場最吸引人的，是工作人員慢火炒製的焦糖香氣。砂糖在鍋中慢慢融化，香甜撲鼻，勾起長輩們對兒時冬至的回憶，許多人不自覺閉上眼睛深吸一口氣，嘴角泛起笑意。蘇爺爺回憶起小時候，媽媽總會在冬至夜做一大鍋湯圓，他感慨說：「這味道，讓人有家的感覺。」

緊接著是長輩們最期待的「下鍋」時刻。大家排隊，輪流將自己親手搓好的湯圓投入滾水中，看著湯圓翻滾跳動、慢慢浮起，臉上露出滿滿的成就感。有人忍不住說：「自己搓、自己煮的，一定最甜！」現場充滿笑聲與驚喜。

彰化榮家主任蘇再勝表示，「冬至對長輩來說，不只是節日，更是文化記憶。讓長輩『親手搓、親自煮』，從揉捏到下鍋的每個過程，都能促進手部肌肉運動、增進生活自理能力，同時帶來心靈撫慰。」他補充說，看著長輩們在香氣與笑聲中度過冬至，這正是日照中心推動「生活復能」的美好景象。

活動最後，長輩們一邊品嚐自己製作的湯圓，一邊互相分享搓湯圓的趣事，笑聲、聊天聲、香氣交織，整個日照中心彷彿被溫暖的家庭氛圍包圍。