（有影片）／彰化榮家舉辦才藝暨趣味競賽 安養、養護與日照學員同樂

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為豐富長輩生活、促進身心健康，彰化榮家今（29）日舉辦多項才藝與趣味競賽，安養與養護住民及日照中心學員同場參與，透過動靜兼具的活動，現場笑聲、掌聲與加油聲交織，氣氛熱鬧又溫馨。

活動上午率先登場的是才藝競賽，內容包括撞球、象棋及桌球，讓偏好動腦或技巧型活動的長輩展現所長。撞球比賽中，參賽者沉穩瞄準、細心控制力度，每一次出桿都吸引旁人目光，現場充滿專注與緊張感。

廣告 廣告

象棋對弈則考驗智慧與策略，長輩們互相切磋、時而微笑、時而沉思，彷彿回到年輕時的棋盤戰場。桌球比賽節奏明快，長輩們來回擊球，身體隨著球的節奏輕快移動，既活動筋骨又展現青春活力。才藝競賽各項均取前3名，對長輩多年累積的專長給予肯定與鼓勵。

彰化榮家今日舉辦才藝與趣味競賽，安養、養護住民及日照中心學員同場較勁，現場笑聲與掌聲不斷。（彰化榮家提供）

趣味競賽則安排多項結合運動與遊戲元素的活動，每項15人參加，並依安養與養護住民分組計名次，各組取前5名。活動項目包括「高爾夫推桿」、「棒球九宮格」、「九宮格套圈圈」與「丟沙包比賽」。

高爾夫推桿透過穩定出桿鍛鍊手眼協調與專注力；棒球九宮格與套圈圈考驗準確度與控制力，長輩們在嘗試中彼此鼓勵、互相指導；丟沙包比賽則拉長距離增加趣味與挑戰性，每一次投擲都伴隨歡笑與驚呼。不同體能狀況的長輩都能找到適合自己的節奏，享受運動與互動的樂趣。現場不僅競技緊張，也充滿團結與關懷的溫暖氛圍。

彰化榮家今日舉辦才藝與趣味競賽，安養、養護住民及日照中心學員同場較勁，現場笑聲與掌聲不斷。（彰化榮家提供）

活動全程由工作人員陪伴協助，確保安全順利進行。彰化榮家主任蘇再勝表示，透過分日辦理的多元競賽，不僅促進長輩身心健康與交流互動，也讓住民感受到被尊重與被看見的溫暖。

蘇再勝他強調，未來榮家將持續規劃結合健康促進、社交互動與生活樂趣的活動，營造支持性與友善的照護環境，陪伴住民在日常生活中維持活力、笑容與幸福感。