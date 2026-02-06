（有影片）／彰化榮家迎北榮專業團隊 輔具維修服務暖心到位

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升行動不便長輩的生活便利性，臺北榮總身障重建中心的輔具巡迴維修服務列車今（6）日駛進彰化榮家。現場提供輪椅、義肢、鞋類輔具等全面檢修與個別化諮詢，讓長輩外出活動更安全、舒適，也增添日常生活的小確幸。

北榮身障重建中心輔具巡迴列車今日駛進彰化榮家，為長輩提供輪椅、義肢及鞋類輔具的專業檢修與諮詢服務。（彰化榮家提供）

今天的彰化榮家，熱鬧又充滿專業感。北榮身障重建中心輔具巡迴維修服務列車，準時抵達榮家，林榆凱社工師帶隊，王宗揚、林佳儒、阮銘等多位專業技術人員忙進忙出，為長輩檢查輪椅、義肢及鞋類輔具。現場除了全面檢修零件、調整細節，也提供量身打造的專業建議。

許多長輩親自將自己的輪椅或鞋子交給技術人員檢查，有的坐在輪椅上細心聆聽調整說明，有的與技術人員討論義肢的舒適度。林榆凱社工師說，針對下背疼痛的長輩，可透過專業評估申請醫療用圍腰；下肢疼痛、長短腿或足底筋膜炎的長輩，也能量身訂做鞋墊或矯正鞋，讓行走更穩、舒適度大幅提升。

除了輔具維修，現場還有個別化諮詢服務。長輩可向社工師或技術人員提出生活需求或使用疑問，像是如何選擇適合的輪椅高度、義肢保養技巧，甚至如何搭配鞋墊減輕日常行走的不適。現場不少長輩在獲得建議後，笑容滿面地試坐輪椅或試穿調整好的鞋墊，感受舒適又安全的差異。

彰化榮家保健組長陳宛汝指出，適合的輔具不只是行動便利的工具，更是長輩參與戶外活動、促進身體健康、維持認知功能的重要基礎。「很多長輩都期待外出賞花、曬太陽或與朋友互動，這些活動對身心都有正面影響。」

榮家主任蘇再勝表示，北榮團隊每年定期來榮家提供專業輔具維修，讓長輩行動更自由，降低因輔具損壞或不合適使用造成的風險。「透過定期維護與專業調整，長輩能更安全、自信地參加各項活動，日常生活更順暢，也更有尊嚴地享受健康、獨立的高齡生活。」

活動最後，許多長輩開心地表示，經過專業檢修與調整後，輪椅、義肢、鞋墊都更貼合身體，走路更輕鬆，回到房間後還互相分享自己的使用心得，現場充滿笑聲與暖意。