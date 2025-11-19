（有影片）／彰化榮家長輩創意迸發 手作剪紙蝴蝶繽紛飛舞

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為促進長輩心智活化並提升藝術創作能量，彰化榮家今（19）日舉辦「繽紛蝶影剪紙」手作課程，特別邀請在社區擁有豐富教學經驗的康寶玲老師到場指導。課程以色彩搭配與剪紙技巧為核心，引導長輩透過親手創作，體驗藝術帶來的樂趣與成就。

康寶玲老師指出，剪紙藝術不僅考驗耐心，更能培養觀察力與手部精細動作能力，因此十分適合作為長輩的心智活化活動。課堂中，她從色紙挑選、設計圖樣到剪裁構圖逐步示範，協助長輩掌握鏤空、穿剪等細緻技巧。

此次「繽紛蝶影」作品選用黑色丹迪紙對摺後勾勒蝴蝶圖案，再以鏤空方式剪出蝶形輪廓，並搭配亮麗的對比色背景，使作品呈現層次分明、色彩鮮豔的視覺效果。最後貼上多色塑板，更提升整體質感與裝飾性。

彰化榮家舉辦「繽紛蝶影剪紙」手作課程，指導長輩以色彩與剪紙技巧創作，透過動手動腦活化心智並體驗藝術樂趣。（彰化榮家提供）

課堂氣氛溫馨而專注，長輩們一手握剪、一手扶紙，動手也動腦，投入於創作過程。有人細心雕剪翅膀紋理，有人勇於嘗試大膽配色，每個人都在作品中展現獨特的創意。透過剪貼與構圖，不僅促進手眼協調，也有效刺激大腦活化，長輩們完成作品後，不少人露出難掩的喜悅與成就感。

彰化榮家主任蘇再勝表示，手作藝術課程具備啟發長輩創造力與自我表達的效果，更能增進認知功能、穩定情緒、提升生活品質。榮家未來將持續結合社區師資與多元資源，推動更多寓教於樂的藝文課程，讓長輩在學習與互動中感受生活的美好。

活動最後，長輩們手持完成的「繽紛蝶影剪紙」作品合影留念，一隻隻色彩躍動的蝴蝶象徵著自由與希望，也為榮家注入一抹亮麗的藝術色彩。