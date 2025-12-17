（有影片）／彰化榮家長輩動手做毛線聖誕樹 提前感受節慶溫馨

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著聖誕佳節將近，彰化榮家今（17）日舉辦手作活動，邀請紙藝老師康寶玲指導長輩製作毛線聖誕樹，現場充滿笑聲與節慶氣息，長輩們開心展現創意成果，現場充滿歡笑與創意氣氛。

毛線、亮片、貼紙齊上陣，彰化榮家舉辦手作活動，長輩親手製作毛線聖誕樹，現場充滿節慶歡樂。（記者陳雅芳攝）

彰化榮家今（17）日舉辦「聖誕手作樂活活動」，邀請紙藝老師康寶玲到場指導長輩們製作毛線聖誕樹。活動現場裝飾著節日彩帶與閃亮燈飾，洋溢溫馨氛圍，長輩們在老師耐心指導下，運用毛線、棉球、亮片與聖誕貼紙，創作出一棵棵獨具風格的聖誕樹。

廣告 廣告

活動一開始，長輩們先用瓦楞紙板剪出聖誕樹形狀作為基底，接著用咖啡色毛線纏繞出樹幹，再用綠色毛線沿樹形層層纏繞，慢慢堆疊出濃密的樹枝。完成樹形後，長輩們再將金色蝴蝶結放在樹頂，並把七彩毛球、星星亮片及聖誕系列貼紙點綴在樹上，最後每位長輩都完成了屬於自己的創意聖誕樹作品。

毛線、亮片、貼紙齊上陣，彰化榮家舉辦手作活動，長輩親手製作毛線聖誕樹，現場充滿節慶歡樂。（記者陳雅芳攝）

「看到自己的作品慢慢成型，心裡很有成就感！」71歲的李阿嬤興奮地說。長輩們一邊互相欣賞彼此的作品，一邊分享編織的小技巧，現場笑聲不斷，氣氛熱鬧又溫暖。活動也特別安排同仁扮成聖誕老公公，分發愛心廠商捐贈的節慶小禮物，讓長輩們提前感受聖誕的歡樂氣息。

家主任蘇再勝表示，感謝張榮發慈善基金會贊助課程經費，使長輩能接觸多元學習內容，不僅增添生活樂趣，也能訓練手部精細動作及激發創作力。「未來榮家將持續規劃寓教於樂的活動，讓住民在日常生活中獲得更多成就感與幸福感，實踐『活到老、學到老』的精神。」

毛線、亮片、貼紙齊上陣，彰化榮家舉辦手作活動，長輩親手製作毛線聖誕樹，現場充滿節慶歡樂。（記者陳雅芳攝）

此次活動不僅讓長輩們透過手作與色彩搭配刺激大腦活力，更在寒冬中帶來濃濃的節日溫暖，讓大家提前度過了一個充滿創意與歡笑的聖誕節。