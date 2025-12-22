（有影片）／彰化民族路街友持鐮刀驚嚇民眾 警方即刻制伏

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市民族路商圈昨（21）日晚間發生驚險一幕，一名55歲郭姓街友手持鐮刀在街頭揮舞，嚇得逛街民眾四散逃離。警方接獲通報後，立即派遣警力到場，將郭男制伏帶回，並移送彰化地檢署偵辦，檢方表示，郭男另涉竊盜等案件，罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，今（22）日向法院聲請羈押獲准。

彰化市民族路昨晚發生街友持鐮刀鬧街事件，民眾驚慌逃離，警方迅速制伏並移送檢方羈押。（民眾提供）

目擊民眾在社群平台貼文表示，「剛經過民族路差點被撞到，他手上拿著鐮刀和螺絲起子，嚇得馬上報警，現場人心惶惶。」民眾回憶，郭男揮舞鐮刀的動作迅速而無預警，讓大家慌忙躲避，整條街幾乎瞬間空了半邊。

警方接獲通報後，迅速出動5、6名警力趕抵現場。郭男是轄區內常見街友，警方在呼喝其放下鐮刀後，順利將人制伏帶回派出所管束。調閱周邊監視器後，警方確認郭男確實持刀揮舞，依《刑法》第305條恐嚇公眾罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

檢方表示，郭男過去曾涉及毀損公物及竊盜等案件，這次再度涉犯恐嚇公眾罪，且另有他案拘提對象。考量其居無定所、缺乏穩定生活，且有逃亡及反覆實施之虞，檢察官複訊後已向彰化地方法院聲請羈押，法院今日下午核准羈押。

據了解，郭男無業、居無定所，常在彰化火車站及周邊商圈遊盪，喜好喝酒，酒後易與人發生爭執。案發當晚，警方在其身上聞到濃烈酒味。郭男向警方供稱，鐮刀是他在附近菜市場撿到的，並非刻意攜帶。然而，其不穩定的精神狀態與過往犯罪紀錄，仍造成社會安全威脅。

警方呼籲民眾，如遇類似街頭失控事件，應保持安全距離並立即報警，切勿自行上前制止。此次事件雖未造成人員受傷，但凸顯流浪人口與社區安全管理的挑戰，也提醒社會各界關注弱勢族群的精神健康與生活安全。