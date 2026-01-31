（有影片）／彰化民眾熱血響應「捐血有你．愛不止息」 活動溫暖寒冬

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為支援醫院血液需求，彰化縣小英之友會今（31）日在家樂福彰化店前舉辦捐血活動，吸引民眾踴躍挽袖，用實際行動傳遞愛心與溫暖。

彰化縣小英之友會今日在家樂福前舉辦捐血活動，民眾踴躍挽袖捐血，支援醫院血液供應。（記者陳雅芳攝）

為了協助捐血中心募集血液、讓醫院血液供應穩定，彰化縣小英之友會今（31）日在家樂福彰化店前舉辦「捐血有你．愛不止息」捐血活動。現場民眾熱情響應，不少人排隊等候挽袖捐血，用行動支持公益。

衛福部前部長、現任小英之友會榮譽總會長陳時中表示，小英之友會經常舉辦各類公益活動，看到民眾踴躍捐血感到非常欣慰，也讚嘆台灣人的愛心與熱情。媒體詢問彰化縣議員黃柏瑜將參選彰化市長的消息，陳時中表示，黃柏瑜年輕有為，具備學識、能力與道德，更有良好的口才，特地前來現場給予鼓勵。

廣告 廣告

衛福部前部長陳時中表示，黃柏瑜年輕有為，具備學識、能力與道德，更有良好的口才，特地前來現場給予鼓勵。（記者陳雅芳攝）

黃柏瑜也現身分享，他指出，小英總統一直關心捐血公益，捐血不只是做愛心，也是一種自我健康的檢測方式。民眾挽袖的同時，也能了解自身血液狀況，做到「利他又利己」。

國策顧問陳永昌提醒，今年捐血中心血液庫存偏低，醫院每天都有患者急需輸血。他呼籲大家挽袖捐熱血，用實際行動傳遞愛心與溫暖。

衛福部前部長陳時中表示，黃柏瑜年輕有為，具備學識、能力與道德，更有良好的口才，特地前來現場給予鼓勵。（記者陳雅芳攝）

彰化縣小英之友會總會長黃立賢也說：「只要幾分鐘，就能幫助需要輸血的病患。」現場許多民眾完成捐血後露出滿足笑容，有人笑著說：「捐血雖短暫，但感覺心裡很溫暖。」活動最後，大家一起舉起愛心手勢，畫面溫馨又感人。