（有影片）／彰化火麒麟傳奇展開幕 展現清代名士蔡催慶藝術風采

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】你知道彰化也有傳奇人物嗎？清代名士蔡催慶（慶舍）的書畫藝術，將從1月3日起在彰化市立圖書館藝文展覽室展出，展期到1月26日。今（7）日上午10點開幕典禮，邀民眾一起走進彰化的文人世界，欣賞「紅麒麟」等珍貴作品。

清代名士蔡催慶的書畫珍藏現身彰化！「火麒麟傳奇」展自1月3日起在圖書館藝文展覽室展出。（記者陳雅芳攝）

這次展覽以彰化清代名士蔡催慶（慶舍）為主題，展出大屯文化工作室郭双富老師多年珍藏的書畫作品。慶舍曾隱居在彰化關帝廟，以詩、書、畫「三絕」聞名，並因高潔品格受到士人敬重。其中，象徵吉祥的「紅麒麟」畫作，是慶舍極為珍貴的作品之一，展出當天立刻成為觀眾焦點，細膩的筆觸與鮮明色彩，讓人彷彿能感受到清代文人的氣息。

展覽還邀來鹿港書法名家「雙璧」-鄭貽林與鄭鴻猷。鄭鴻猷擅長草書，作品氣勢磅礡；鄭貽林擅長隸書，筆法穩健，風格受呂世宜影響。兩位大師的書法作品，讓觀眾一窺日治時期台灣書法的風華，從筆墨之間看見歷史的痕跡。

除了畫作與書法，展覽還特別展示書法字帖與碑帖，像是鹿苑吟社創辦人施梅樵的珍貴書帖，曾為彰化地區學子提供臨摹資源，對地方書法教育與文化傳承貢獻良多。這些教材不僅能欣賞，更能讓人感受到書法學習的脈絡與歷史溫度。

整個展覽約有40件作品，橫跨不同時代與地區的文人雅士之作。走在展場中，觀眾可以看到從清代到日治時期的文化變遷，從一幅幅書畫感受文人的生活智慧與藝術涵養。

彰化市長林世賢表示，希望這次展覽能吸引更多民眾認識台灣書畫藝術與歷史文化，透過觀展的過程，將屬於彰化的文化記憶與書畫美學在現代生活中發光，也讓下一代繼續傳承這份美麗的文化資產。