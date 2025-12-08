（有影片）／彰化無人載具聯盟攜手美商3D列印大廠 產業升級量產基地
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】搶攻全球無人載具市場，彰化無人載具崛起產業聯盟今（8）日與工業級3D列印巨頭 Markforged 簽署合作意向書（MOU），彰化市長林世賢表示，合作將補足傳產最缺的先進製造能力，帶動精密機械與工具機產業升級，推動無人載具量產與國際搶單。
為強化彰化在全球無人載具市場的競爭力，無人載具崛起產業聯盟今（8）日正式與 Markforged 簽訂合作意向書。林世賢指出，3D列印是彰化精密機械、工具機產業的短板，有了國際級技術夥伴加入，可大幅縮短模具開發時間，讓傳統產業邁向智能製造。
林世賢說，「彰化無人載具聯盟」作為市公所與產業間的行動平台，整合系統廠、零組件廠及學研單位，盤點無人載具及延伸應用所需的關鍵零件與技術；同時作為分散式製造網路核心節點，平時承擔研發與小量生產，必要時可迅速擴充產能，提升供應鏈韌性。
他表示，彰化傳統產業實力雄厚，只要導入國際級3D列印技術，突破傳統模具開發模式，就有機會「彎道超車」搶下全球訂單。聯盟已有兩家業者成果亮眼，一家每月外銷1萬台無人機引擎，近期將提升至2萬台；另一家已首批外銷東歐1000台，未來有望達10萬台。
Markforged 大中華區總經理陳中欣表示，彰化具備完整精密加工聚落及無人載具聯盟雛形，是亞洲分散式製造模式最佳示範場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖、推動示範專案與系統化培訓，讓更多在地廠商從「看不懂」到「做得到」，逐步加入國際專案合作。
此次合作設定三大目標：協助傳統代工轉型為高值化產業、讓在地精密機械與零組件業者切入無人機及高階製造供應鏈，以及透過「分散式製造＋數位庫存」模式，提升平時研發及接單能力，危急時刻能迅速動員產能。
活動中同時宣布，陳中欣將出任無人載具聯盟榮譽副主席。陳中欣表示，他是彰化員林人，此舉不僅回饋家鄉，也展現 Markforged 對彰化精密加工及工具機產業的信心，期望透過技術升級與量產整合，助力彰化成為無人載具量產重鎮。
其他人也在看
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 7
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電回神強彈 台股尾盤急拉收今日最高點/矽格傳獲大單狂飆 矽光子多檔亮燈開趴/華邦電爆31萬張漲停 記憶體成盤面人氣王｜Yahoo財經掃描
美國通膨與景氣數據持續向好，核心PCE年增降至2.8%、顯示物價壓力放緩，加上市場高度押注聯準會（Fed）將再降息一碼，激勵美股主要指數全面收漲。道瓊工業指數上漲0.22%；那斯達克指數上漲0.31%；標普500指數上漲0.19%；費城半導體指數勁揚1.09%。科技股情緒偏多，其中華納兄弟獲Netflix出手競標相關資產後大漲6.28%，而網飛股價則因併購壓力回落2.89%；美妝零售商Ulta Beauty上修獲利預期後飆升12.65%。台積電ADR收漲，反映半導體買盤續轉強。 亞股今日漲跌互見，受美股帶動普遍穩健開高。日股上漲0.18%；韓股同樣走揚1.34%；港股則小幅回落，上證指數則收漲0.54%，整體區域市場呈現觀望FOMC前的整理格局。 台股今（8）日在台積電(2330)領軍下強勢走高，加權指數終場大漲322.89點、收28,303.78點，收在全日最高，成交金額4,247.44億元。台積電(2330)大漲35元至1,495元，權值股全面收紅，聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)均有超過1%至近3%的漲幅，是指數強攻主力。盤面資金湧向記憶體與電子材料族群，華邦電(2344)爆巨量攻漲停，旺宏(2337)同步亮燈，南亞科(2408)即使列入處置、仍強漲近7%；力積電(6770)、十銓(4967)續強。玻纖布題材也延燒，德宏(5475)鎖漲停，台玻(1802)、富喬(1815)接力走強，成為盤面亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 2
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 31
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
降息行情提前點火！外資大轉向狂撒逾五百億 16檔成聖誕「資金寵兒」聯電遭敲到冒煙
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導外資久違的大動作終於出手，上周五個交易日合計買超台股526.65億元，不但終結連八周賣超的沉悶氣氛，也象徵年底行情由空翻...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
13檔外資回補 押寶年底作帳行情
外資經過11月大提款近3,749億元後，在12月開局首周回頭大買，上周除了周一賣超之外，接下來連續四個交易日合計回補770億元，押寶年底作帳行情；統計外資鎖定台積電（2330）、廣達（2382）、聯發科（2454）等重量級AI權值股及金控股等13檔個股大敲，各買超20億元以上。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／PCE數據強化降息！標普連4紅逼近史高 台股有望紅盤續攻
美股四大指數週五全面收紅，道瓊工業指數上漲104.05點、漲幅0.22%，標普500指數上漲0.19%，收在歷史高點附近，那斯達克指數亦上揚0.31%。全週來看，三大指數表現同樣亮眼，標普週漲0.3%、那斯達克與道瓊分別上漲約1%與0.5%，展現多頭氣勢不墜。市場靜待聯準會下週利率決策。通膨指標PCE年增率低於預期，強化降息預期氛圍。隨著台指期夜盤與台積電期貨雙雙收漲，台股今(8)日有望延續多頭走勢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
手機價格戰失控！降價榜出爐 摺疊機跳水近五成
【記者趙筱文／台北報導】進入12月，在年底促銷旺季與激烈品牌競爭的雙重壓力下，台灣實體通路手機價格出現更明顯的下修趨勢。根據11月最新降價榜，單月降幅落在4％到17％之間，整體總降幅則介於5％到48％，反映市場價格波動的深度與廣度正快速擴大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
180萬股民睜大眼 台積電12／11除息秀 再拚秒填息
台積電（2330）即將於12月11日除息，配發每股5元的今年度第二季股息。市場目光聚焦能否再現快速填息行情，目前股價維持在千元以上，本次換算配息殖利率僅約0.3％，法人普遍認為能輕易跨填息門檻，在AI伺服器需求依舊火熱帶動下，有機會複製過往當日填息之紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
主動式台股ETF連10日火熱！這題材明年看俏
[NOWnews今日新聞]今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關。法人分析，尤其在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
晶片群雄亂戰！它精準布局AI軍火庫 成最強投資入口
上月底主計總處公布今年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強勢經濟體，寫下台灣近15年新高，但隨著聯準會的政策逐步寬鬆，帶動資金重回亞州市場。國泰投信表示，2026年AI科技題材持續為台股增添柴火，後市行情可期，在操作佈局上投資人可以定期定額申購ETF方式來降低單一持股風險，同時卡位整體產業成長機會，在AI長期趨勢延續下，投資人可善用國泰台灣科技龍頭(00881)來積極布局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 6
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 133