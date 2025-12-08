（有影片）／彰化無人載具聯盟攜手美商3D列印大廠 產業升級量產基地

wm20251208203620475676

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】搶攻全球無人載具市場，彰化無人載具崛起產業聯盟今（8）日與工業級3D列印巨頭 Markforged 簽署合作意向書（MOU），彰化市長林世賢表示，合作將補足傳產最缺的先進製造能力，帶動精密機械與工具機產業升級，推動無人載具量產與國際搶單。

為強化彰化在全球無人載具市場的競爭力，無人載具崛起產業聯盟今（8）日正式與 Markforged 簽訂合作意向書。林世賢指出，3D列印是彰化精密機械、工具機產業的短板，有了國際級技術夥伴加入，可大幅縮短模具開發時間，讓傳統產業邁向智能製造。

林世賢說，「彰化無人載具聯盟」作為市公所與產業間的行動平台，整合系統廠、零組件廠及學研單位，盤點無人載具及延伸應用所需的關鍵零件與技術；同時作為分散式製造網路核心節點，平時承擔研發與小量生產，必要時可迅速擴充產能，提升供應鏈韌性。

彰化無人載具崛起產業聯盟今與美商3D列印大廠 Markforged 簽署合作意向書，攜手推動傳產升級與無人載具量產。（記者陳雅芳攝）

他表示，彰化傳統產業實力雄厚，只要導入國際級3D列印技術，突破傳統模具開發模式，就有機會「彎道超車」搶下全球訂單。聯盟已有兩家業者成果亮眼，一家每月外銷1萬台無人機引擎，近期將提升至2萬台；另一家已首批外銷東歐1000台，未來有望達10萬台。

Markforged 大中華區總經理陳中欣表示，彰化具備完整精密加工聚落及無人載具聯盟雛形，是亞洲分散式製造模式最佳示範場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖、推動示範專案與系統化培訓，讓更多在地廠商從「看不懂」到「做得到」，逐步加入國際專案合作。

此次合作設定三大目標：協助傳統代工轉型為高值化產業、讓在地精密機械與零組件業者切入無人機及高階製造供應鏈，以及透過「分散式製造＋數位庫存」模式，提升平時研發及接單能力，危急時刻能迅速動員產能。

活動中同時宣布，陳中欣將出任無人載具聯盟榮譽副主席。陳中欣表示，他是彰化員林人，此舉不僅回饋家鄉，也展現 Markforged 對彰化精密加工及工具機產業的信心，期望透過技術升級與量產整合，助力彰化成為無人載具量產重鎮。