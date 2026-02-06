（有影片）／彰化生活美學館迎春揮毫 筆墨送福、年味滿滿

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】丙午馬年到！彰化生活美學館今（6）日在館內游藝堂舉辦「祥馬迎春揮毫」活動，邀請民眾欣賞書畫藝術、索取春聯與年畫，老師們用一筆一畫寫春聯、創作年畫，把吉祥如意、福運綿延的祝願都寫在紅紙上，現場充滿濃濃年節氛圍。

彰化生活美學館館長尹彙武、秘書李明俊，以及9位書畫老師，包括方一成、林清鏡、柳嘉淵、柯智美、徐菊英、陳玄茂、張芯晨、張瑩加、萬怡諭，一起在游藝堂開筆，現場揮毫，為馬年送上滿滿祝福。

游藝堂裡桌子排成一排排，紅紙鋪滿桌面，墨香瀰漫空氣。書法老師們手握毛筆，蘸滿墨汁，筆走龍蛇，每一個字都仔細揮灑，或剛勁有力、或柔中帶韻，把「吉祥如意」、「福運綿延」等祝福寫在鮮紅的春聯上。民眾圍在旁邊觀看，不時拿起剛寫好的春聯拍照，也有人跟老師討教筆法技巧，現場充滿歡笑與年節喜氣。

彰化生活美學館今日在館內游藝堂熱鬧舉辦「祥馬迎春揮毫」，吸引民眾一起欣賞書畫、拿春聯、感受濃濃年味。（記者陳雅芳攝）

除了春聯，老師們還創作年畫與版畫，把傳統圖像融入祝福，每一幅都色彩鮮明、喜氣洋洋。民眾拿到春聯與年畫，不只感受藝術的美，也把這份溫暖的祝福帶回家，掛在家門口，迎接新年的到來。

尹彙武說，書法和年畫是傳統文化中最溫暖又深刻的藝術表現，春聯更承載著除舊迎新的生活習俗，寄託大家對新一年平安、幸福的期盼。多年來，彰化生活美學館都會攜手中部各縣市文化團體舉辦新春揮毫活動，希望在濃濃的年味中，陪大家一起迎新年。

透過老師們的筆墨，祝福不只是寫在紙上，更融入大家的心中。現場民眾一邊欣賞、一邊體驗傳統藝術的溫度，也在筆墨流轉間迎接新年的希望，開啟美好的馬年。