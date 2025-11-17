（有影片）／彰化產地芭樂大缺貨 宛如「綠金」價格飆破百

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣今年夏季遭受颱風與豪雨襲擊，芭樂園淹水、落果、母株病蟲害嚴重，農民損失從三成到八成不等，導致市場供應不足。台北批發價甚至突破每公斤100元大關，被稱為「綠金」。

今年7、8月颱風與豪雨重創彰化芭樂園，產量大減，市場供應吃緊，價格創下歷史新高，消費者想買也不一定買得到。（記者陳雅芳攝）

彰化縣百大果菜生產合作社理事主席陳建隆、中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍等人，今（17）日前往社頭鄉芭樂產地，聽取果農心聲，現場果園的景象清楚告訴大家，颱風與豪雨的破壞力有多大，也讓原本平常甜美的芭樂，成了今年冬天最「搶手的綠金」。

陳建隆和弟弟在鴻門巷經營五甲芭樂園，八月連日豪雨使低窪田積水月餘，果樹病蟲害嚴重，經專家指導施藥防治後才慢慢恢復生機。少數位於高地的芭樂仍能生長成熟，勉強供應市場，但採收量僅剩約兩成。

陳建隆他表示，這輩子從沒見過農地出泉異相，果樹泡水一個多月後，損失慘重，這幾天盤商來收購芭樂，產地收購價每台斤57元，上等貨甚至要價百元以上，價格貴森森，但消費者想買不一定買得到。

社頭鄉果樹產銷班班長陳建裕說，7月丹娜絲颱風及後續強降雨讓芭樂園泡水，花苞被打落，根系受損，損失高達七、八成，目前幾乎無芭樂可採。

林小萍指出，節氣霜降後的芭樂品質最佳，但今年受災影響減產逾三成，消費端供應吃緊。她提醒，喜歡吃芭樂的民眾，要等到12月底才會稍微恢復供應，大量生產預估要到農曆年前後，價格才可能回穩。

陳建隆說：「雖然高地還有少量果子，但常擔心宵小來偷採，只能加強巡邏。」他也透露，連果園工人都得小心照料，生怕失去這些珍貴的果實。

林小萍說，受颱風與豪雨侵襲，彰化芭樂減產嚴重，價格飆升到歷史新高，消費者想吃也不一定買得到。