（有影片）／彰化百年老官舍活化動工 未來成藝文展演新地標

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市南郭路一段100號公有房舍今（2）日舉行「再利用工程」開工典禮，正式啟動老建築活化計畫，縣府投入5,000萬元修繕這棟日治時期的彰化郡役所官舍，預計115年10月底前完工，未來將轉型為藝文展覽與藝術教育推廣空間。

彰化市南郭路一段100號百年官舍今日開工活化，縣府投入5,000萬元修繕，未來將轉型為藝文展演與教育空間。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美表示，南郭路官舍歷經百年歲月，是日治時期的重要歷史建物，二戰後曾作為彰化縣議會主任秘書宿舍，107年移交縣府管理。隨著建物老舊不堪使用，縣府決定投入資金修復活化，延續建築生命力。她感謝議長謝典霖及所有議員對縣政預算的支持，讓這項文化工程得以順利推動。

王惠美說，工程將採「新舊融合」設計概念，保留部分歷史外牆、老磚、木料與瓦片，並結合現代建材，打造兼具歷史感與現代美學的空間。入口處將規劃象徵性的「城市玄關」，邀請民眾走入空間，感受老屋跨越百年的歲月痕跡。建物面積約160平方公尺（48坪），修復後將作為藝文展覽及藝術教育推廣空間使用。

王惠美指出，這不僅是硬體再造，更是彰化文化能量的累積。她期許，未來透過展覽、講座與藝術活動，讓更多市民親近藝術，也吸引創意人才聚集，提升彰化文化競爭力，打造處處皆美學、具有文化與溫度的城市。

文化局表示，該建物地理位置醒目，位於南郭路與旭光路交叉口，具高度再利用價值。修繕工程將結合都市文化公共空間再造，融入歷史意象，期望打造城市美學新地標，成為市民共享記憶、創造故事的嶄新藝文空間。

縣府強調，將持續推動文化建設與藝文空間活化，完善施工管理，確保工程順利完成，盡早提供鄉親一個兼具歷史溫度與現代美學的藝文平台。