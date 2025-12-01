（有影片）／彰化社區創意大比拼 42個社區聯合展出 萬豐社區拿下冠軍

wm20251130200228500810

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣年度社區盛事「社區營造博覽會」今（30）日下午在北斗奠安宮停車場登場，42個社區及5個鄉鎮市公所齊聚，展現社造成果與在地文化。福興鄉萬豐社區憑創意攤位獲冠軍，現場充滿歡笑與互動，宛如社區嘉年華。

今年博覽會以「社造欣生．半線共好」為主題，由彰化縣文化局志工總隊行動劇揭開序幕，精采的表演立刻吸引民眾目光，大家熱烈拍手、歡呼，氣氛瞬間熱絡起來。縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖，以及各社區代表齊聚現場，共同見證社區努力的成果。

廣告 廣告

彰化縣社區營造博覽會今在北斗奠安宮停車場登場，42個社區展示成果與在地文化，福興鄉萬豐社區榮獲創意攤位冠軍。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，這次博覽會匯聚42個社區及埔心、大村、福興、田中、芬園等5個鄉鎮市公所，展示社造成果，並與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌，呈現在地文化與永續生活面貌。

彰化縣社區營造博覽會今在北斗奠安宮停車場登場，42個社區展示成果與在地文化，福興鄉萬豐社區榮獲創意攤位冠軍。（記者陳雅芳攝）

現場活動內容豐富，包括9種不同產業材料的手作DIY，提供400份體驗名額；還有藝文表演、特色市集、趣味闖關，以及大型家電摸彩與扭蛋抽好禮，讓民眾逛得盡興。

此外，活動設有以環保永續為核心的「社區創意攤位競賽」，共43個單位參加，最終評選出12個獲獎攤位。福興鄉萬豐社區拿下冠軍（獎金8,000元），芬園鄉舊社社區與和美鎮南佃社區並列第二（獎金6,000元），埔鹽鄉?子社區、二水鄉源泉社區及斯莉甘蒂舞團並列第三（獎金4,000元），另有6個單位獲佳作（獎金3,000元）。

萬豐社區發展協會理事長林貴昌表示，非常高興能獲冠軍，也感謝縣府提供參與平台，鼓勵年輕人將創意融入社區。萬年豐富計畫發起人林玉雯補充，計畫推動4、5年，透過藝術結合社區故事，產出繪畫、音樂及社區劇場等成果，希望活化社區能量、提升居民認同感，並讓美好故事永續傳承。

彰化縣社區營造博覽會今在北斗奠安宮停車場登場，42個社區展示成果與在地文化，福興鄉萬豐社區榮獲創意攤位冠軍。（記者陳雅芳攝）

王惠美也特別表揚防救災志工與防災士，感謝他們在颱風期間協助社區執行防救災工作，推動韌性社區的區域聯防。此外，縣府結合社區資源推出「多元魅力社區小旅行」，提供約千人名額，邀請民眾走進社區，親身感受在地魅力。

文化局表示，「魅力走讀～社區小旅行」即日起至12月28日開放報名，詳情可洽各承辦單位或上網查詢：https://reurl.cc/eVO7Rm