（有影片）／彰化縣中小學聯運 3,234名選手競技選拔全中運戰將

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣115年中小學聯合運動會於27日至30日，一連4天在彰化縣立體育場盛大舉行，今（27）日，縣長王惠美主持開幕典禮時表示，本次賽事不僅是年度體育盛會，更肩負選拔任務，將遴選優秀選手代表彰化縣，參加4月在嘉義舉行的全國中等學校運動會，以及5月於花蓮登場的全國小學田徑錦標賽。

彰化縣中小學聯合運動會27日至30日登場，賽事將選拔代表彰化出征全中運及全國小學田徑賽的優秀選手。（記者陳雅芳攝）

王惠美指出，本屆賽事規模盛大，全縣共有220所學校、3,234名隊職員熱情參與。中小學聯合運動會不只是體能競技的舞台，更是培養毅力、紀律與自我突破的重要歷程，期勉所有選手以平常心迎接挑戰，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，在賽場上全力以赴、突破自我，為自己與學校爭取榮耀。

廣告 廣告

王惠美也分享彰化縣體育發展成果，表示縣內選手在去年的全中運中表現亮眼，勇奪18金、18銀、33銅，共計69面獎牌。為激勵選手持續精進，縣府發放超過800萬元獎金，實際投入「奪金精進計畫」、優秀運動員暨績優教練獎助金，以及「留縣培訓計畫」，從拔尖、獎勵到留才三管齊下，持續深耕彰化體育實力。

彰化縣中小學聯合運動會27日至30日登場，賽事將選拔代表彰化出征全中運及全國小學田徑賽的優秀選手。（記者陳雅芳攝）

在運動環境建設方面，王惠美指出，縣府正逐步於八大生活圈打造國民運動中心，其中「和美全民運動館」預計今年3月完工，「鹿港全民運動館」也將於年底完成，溪湖、二林、田中、北斗等地場館則持續規劃推動中。她也特別感謝議長謝典霖及全體議員對體育預算的支持，協助縣府完善體育三級培訓制度，培育更多優秀運動選手。

教育處表示，本屆中小學聯運賽事內容多元，涵蓋田徑及混合運動等競賽項目，精彩可期。王惠美除感謝議會的支持外，也向辛苦付出的裁判、工作人員及師長教練表達誠摯謝意。

彰化縣中小學聯合運動會27日至30日登場，賽事將選拔代表彰化出征全中運及全國小學田徑賽的優秀選手。（記者陳雅芳攝）

最後，王惠美邀請鄉親朋友踴躍前往縣立體育場，為揮灑汗水、全力拚搏的彰化健兒加油打氣。縣府也將持續投入資源推動體育發展，提升全民運動風氣，打造民眾與選手都能樂活運動的友善環境。