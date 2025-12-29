（有影片）／彰化縣府補助公務電動機車 助力村里服務升級

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升村里服務效能並落實環境永續與淨零碳排目標，彰化縣政府今（29）日上午在縣府中庭舉行記者會，宣布補助各鄉鎮市公所採購村里業務公務電動機車，藉此提升基層行政效率，並推動低碳永續交通。

彰化縣長王惠美宣布補助各鄉鎮市公所採購村里業務公務電動機車，藉此提升基層行政效率，並推動低碳永續交通。（記者陳雅芳攝）

一早，縣府中庭就熱鬧非凡，村里長們聚集在新上線的公務電動機車旁，拍照、交談、試騎，氣氛活潑又充滿期待。縣長王惠美親自到場，向大家說明補助計畫與未來願景。

彰化縣長王惠美表示，感謝議長謝典霖及所有議員對經費的支持，縣府推動各鄉鎮市公所電動機車補助計畫，全縣共591個村里，每輛補助上限6萬2,000元，總經費達3,664萬2,000元，讓低碳交通深入基層公共服務。

王惠美指出，歲末年終正是感恩的季節，她感謝各鄉鎮市公所及村里長長期以來的付出。村里長常被民眾親切稱為「土地公」、「土地婆」，因為他們貼近地方，協助居民處理各項需求，並配合政令宣導、關懷弱勢族群及災害防治工作。

縣府表示，公務電動機車不僅支持村里長的日常業務，也符合行政院2050淨零排放政策中「運具電動化及無碳化」的戰略目標。環境部估算，一輛傳統燃油機車汰換為電動機車，可減少約2.3公噸碳排放。當村里業務導入電動機車，累積的減碳效益將有助改善空氣品質。民眾若有意將舊機車更換成電動機車，也可獲得最高1萬5,300元的補助。

議員劉惠娟表示，未來在全縣26鄉鎮都能看到電動機車，她感謝村里長穿梭在大街小巷，協助宣傳政策資訊，電動機車不僅提升辦公便利，也有助環保。

員林市代理市長賴致富指出，「工欲善其事，必先利其器」，感謝縣府提供電動機車補助，協助村里長更有效率地推動各項服務，並呼應國際永續發展目標（SDGs）。

民政處強調，村里長長期站在縣政服務第一線，不論風雨或烈日，協助政令推動、關心弱勢族群及災害防救，是政府最重要的支柱。縣府補助公務電動機車，不僅提升行政效率，也守護環境，將持續與各公所及村里長攜手，落實公共服務與永續發展，共同實現「美好彰化、希望城市」的願景。