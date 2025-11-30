（有影片）／彰化舉辦「好好拾光節」 共推資源回收永續典範
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】社團法人台灣好回收好生活協會，今(30)日於彰化市延平公園舉辦「2025好好拾光節」，現場湧進民眾，縣長王惠美、環保署長賴瑩瑩、台灣好回收好生活協會榮譽理事長吳佩珊，以及大豐環保林盟洲董事長夫婦都到場，一起向第一線回收英雄致敬，也讓大家看見資源回收的力量。
活動從上午11時至下午3時舉行，現場提供各式資源回收及環境永續服務，吸引民眾參與。王惠美表示，感謝協會及大豐環保董事長夫婦長期對資源回收的投入，並將活動擴展至公共場域，讓更多市民了解永續發展的重要性，同時向默默付出的「回收英雄」致敬。
王惠美指出，回收個體業者每日穿梭在城市街巷，分類回收物、減少垃圾量，讓資源重新找到價值，為社會創造看不見的綠色效益。他說：「透過今天活動提供的各種服務，希望關懷第一線的環保英雄，也讓更多鄉親理解永續環境的重要。」
吳佩珊表示，希望回收夥伴在工作中能獲得回饋與關心，提升社會對他們的重視。環保署長賴瑩瑩則肯定彰化縣在資源回收與垃圾減量上的成績，稱彰化的回收模式可作為其他縣市典範，並強調回收個體業者貢獻全國百分之八的回收量，值得社會關注。
彰化縣環保局指出，自113年7月起加強垃圾減量政策以來，全縣垃圾量較去年同期減少4萬1,316公噸，減幅達16%；廚餘回收量增加6,820公噸，增幅48%；資源回收量增加6,323公噸，增幅19%。環保局強調，清潔隊、回收個體業者及回收處理業者都是推動永續回收的重要夥伴。
環保局表示，透過跨單位合作，將協助回收個體業者改善工作環境、提供社會福利與醫療資源，讓他們在更安全、尊重的環境下工作，推動彰化成為資源回收永續循環的示範城市。
