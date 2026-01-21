（有影片）／彰化計程車路邊自燃 七旬司機驚險獲警即時救援

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】計程車憑空起火？昨（20）日晚間，彰化市金馬東路上演驚險一幕，一輛計程車在路邊休息時突然起火，年近七旬的司機王男險些被困火場，幸好巡邏警員即時救援，避免意外發生，所幸人無大礙。

彰化金馬東路一輛計程車昨晚突然起火，七旬司機險被困，幸好巡邏警員及時救援。（民眾提供）

彰化市昨晚約9點多，一輛計程車在金馬東路路邊草地突然冒出火舌，火勢迅速蔓延。當時，王姓司機王男因身體不適，傍晚約6點半便將車停靠路邊，打算休息一會兒。車子雖保持怠速，但誰也沒想到，過了三個小時後，車子竟因不明原因突然起火。

王男聞到濃濃燒焦味後立刻從車內跳出，但疑似體力不支，倒在車旁左後車門附近，無法自行移離危險區域。眼看火勢快速蔓延，情況相當危急。

正巧，彰化分局大竹派出所警員賴柏誠與實習生廖益慶巡邏至此，發現火勢後立即迴轉，迅速上前查看。兩名員警立刻將倒臥的王男抬離火場，確保他遠離危險。隨後，支援警力到場設置交通錐，進行路段管制，避免其他車輛受波及。消防隊也迅速抵達，約30分鐘內將火勢完全撲滅，但整輛計程車已被大火吞噬，燒成廢鐵。

據了解，王男送醫檢查後僅受到驚嚇，身體並無大礙。他表示，平時就愛開車到處跑，沒想到今天會遇上這樣危險的狀況，深感驚險。

警方初步研判，車輛可能因機件老舊或線路故障自燃，並呼籲民眾平時務必做好車輛保養與檢查，出門前仔細檢查「五油三水」及輪胎狀況。行駛途中若發現異音、焦味或異常狀況，應立即停靠安全地點，下車遠離車輛，並撥打110或119求助，以保障自身及用路人安全。