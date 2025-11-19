（有影片）／彰化議會變舞台！潮流舞蹈大賽青春炸裂

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】潮流舞蹈大賽青春炸裂！彰化縣議會今（19）日舉辦「與民同行」潮流舞蹈大賽啟動儀式，吸引青年與民眾共襄盛舉，議事殿堂瞬間充滿創意與節奏感。議會秘書長陳三民宣布，「潮流舞蹈大賽」即日起至11月26日截止報名，決賽將於12月6日在彰化議事殿堂舉行，屆時全國參賽學生將以舞步點燃全場。

彰化縣議會舉辦「與民同行」潮流舞蹈大賽啟動儀式，青年舞者熱力開場，氣氛嗨翻現場。（記者陳雅芳攝）

這場活動的亮點就是「舞蹈」-來自埔心國小的舞蹈班小朋友們，搭配國際知名小提琴家Connie Mae的現場跨界演出，把古典音樂與街舞元素融合，節奏律動與旋律交織，讓整個議會大廳瞬間變成青春舞台，掌聲和尖叫聲此起彼落。

陳三民表示，議長謝典霖希望透過「開放議會」理念，把議會變成大家的創意舞台，不只是政策監督的空間，也能成為青年展現舞蹈、創意的舞台。今年「潮流舞蹈大賽」總獎金高達五萬元，邀請全國國小、國中及高中職學生報名，展現最酷、最有活力的舞蹈創意。

彰化縣議會強調，青年創意是城市發展的重要能量，議會希望不只是監督施政的平台，更能成為促進公共參與與交流的空間。「與民同行」系列活動，就是要讓更多青年及縣民親身走進議會，感受彰化的創意與活力。

「潮流舞蹈大賽」即日起至11月26日截止報名，議會熱情邀請全國舞者踴躍參加，展現最亮眼的舞台表現。「議事廳導覽」也同步開放線上報名，12月6日將在彰化議事殿堂舉行，歡迎全國民眾共襄盛舉。更多活動資訊，請至彰化縣議會粉絲專頁查詢。※報名連結：潮流舞蹈大賽。