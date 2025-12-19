（有影片）／彰化跨年有夠嗨！孫淑媚壓軸倒數 iPhone 17等你抽

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】跨年夜不知道去哪？彰化市幫你想好了！12月31日晚間，旭光西路將化身最熱鬧的跨年舞台，不只金曲歌后孫淑媚陪你倒數迎2026，還有iPhone 17、電視等超狂摸彩，市長林世賢邀請大家一起來彰化迎新年。

為迎接2026年到來，彰化市公所特別規劃「馬年」跨年晚會，活動將於114年12月31日晚間7時30分起，在旭光西路盛大登場。今（19）日於生活藝術館舉行跨年晚會宣傳會，由彰化縣新住民發展協會帶來熱情洋溢的舞蹈演出揭開序幕，現場氣氛熱絡。

市長林世賢表示，彰化市跨年晚會向來是年度重要盛事，也是吸引年輕族群與家庭民眾共襄盛舉的指標性活動。今年節目內容豐富多元，除邀請社區、學校及民間團體輪番演出外，節目形式涵蓋舞蹈、國樂、歌唱及熱舞等，展現彰化在地文化與青春活力。

彰化跨年夜不無聊！彰化市公所將於12月31日晚間在旭光西路舉辦跨年晚會，金曲歌后孫淑媚壓軸陪伴民眾倒數迎新年。（記者陳雅芳攝）

在藝人卡司方面，晚會陣容相當堅強，將由陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（一綾）等多組歌手接力開唱，陪伴民眾一路嗨到深夜，並由金曲歌后孫淑媚壓軸登場，與現場民眾一同倒數迎接2026年，勢必再度掀起跨年高潮。

此外，活動現場也準備豐富摸彩好禮，獎項包括最新款iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項實用大獎，增添跨年夜驚喜與期待。林世賢市長誠摯邀請全國各地朋友攜家帶眷來到彰化，一起High翻跨年夜，迎向嶄新的一年，祝福大家「馬到成功、喜滿門」。

彰化市公所社會課提醒，為維護活動期間交通順暢與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將自114年12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，請汽、機車配合現場人員指揮，並勿駛入管制路段；有停車需求的民眾可多加利用彰化市成功停車場。

市公所也特別感謝矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。民眾如對活動地點或相關資訊有任何疑問，可洽彰化市公所，電話04-7222141分機1715、1714。