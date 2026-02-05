（有影片）／彰化郵局揮毫送春聯 墨香暖心迎丙午馬年

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】迎接丙午馬年，彰化郵局今（5）日在中央路郵局騎樓舉辦「郵心相連．傳愛永續—現場揮毫送春聯．馬躍新程迎新年」活動，邀請民眾在墨香中感受濃濃年味，也體驗手寫春聯的溫度。

彰化郵局舉辦揮毫送春聯活動，民眾親手感受傳統書法溫度．吸引民眾排隊索取。（記者陳雅芳攝）

今天一早，彰化郵局騎樓就熱鬧非凡，紅色春聯在陽光下閃閃發亮，墨香彌漫空氣中，現場湧入大批民眾。大家排起長長的隊伍，有的專心欣賞老師揮毫書寫，有的則期待挑選自己喜歡的吉祥對聯。隊伍中不乏攜家帶眷的家庭，孩子們興奮地指著老師的毛筆揮動，跟隨父母小心拿著春聯，笑聲與歡呼聲交織成濃濃的新春氛圍。

廣告 廣告

彰化郵局局長郭白慧表示，本次活動特別邀請「八卦山郵學會」多位書法老師到場，現場揮毫書寫各式吉祥對聯，字體風格多元，寓意吉祥，現場免費贈送。郭白慧說，看著老師一筆一畫在紅紙上流動，墨色深淺間散發溫度，每張春聯都像是傳遞心意的祝福，民眾不僅可以帶回家增添年節喜氣，也能親身感受書法的魅力與傳統文化的溫度。

彰化郵局舉辦揮毫送春聯活動，民眾親手感受傳統書法溫度．吸引民眾排隊索取。（記者陳雅芳攝）

現場不少民眾抓住機會，親眼欣賞書法老師流暢的揮毫過程，有的孩子好奇地問字的含義，長輩們則細細端詳筆畫之美，現場氣氛溫馨而熱鬧。郭白慧指出：「在3C時代，大家手寫信件的機會越來越少，郵差送信的次數也少了。透過寫春聯活動，不只是拿到祝福，更能重溫手寫的溫度與文字的美感。」

活動現場，郵局還設置臨時郵局，準備新年郵票及郵局贈封共350份，民眾可以索取並加蓋紀念戳留作收藏，為迎春留下特別回憶。郭白慧特別提醒大家，郵票與紀念戳限量發放，送完為止，鼓勵民眾提前到場體驗。

彰化郵局舉辦揮毫送春聯活動，民眾親手感受傳統書法溫度．吸引民眾排隊索取。（記者陳雅芳攝）

除了揮毫送春聯，現場還播放輕快的新春音樂，增添喜慶氣氛。民眾拍照留念、討論春聯寓意，孩子們拿著紅紙跳來跳去，排隊索取的民眾臉上都洋溢著笑容，讓整個活動充滿歡笑與溫馨。