（有影片）／彰化食農教育嘉年華開幕 闖關趣味與在地農產同樂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025彰化縣食農教育嘉年華」今（23）日在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，縣長王惠美出席活動，與民眾同樂，帶領親子透過闖關、體驗與互動認識在地農業，理解食材來源及健康飲食的重要性，家長也能藉此與孩子共同學習，增進親子互動。

彰化食農教育嘉年華今在鹿港登場，親子同樂闖關，邊玩邊學農業知識與健康飲食概念。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美表示，彰化是農業大縣，縣府自2019年起積極推動「從產地到餐桌」的食農教育計畫，累計投入4,728萬元，帶動超過6萬5,000名師生與社區民眾參與。透過食育美學堂，孩子們得以認識食材來源、了解生產過程，學習尊重自然、珍惜土地與正確飲食習慣。

王惠美指出，食農教育除了讓孩子了解農業知識，也能培養觀察力、合作能力及問題解決能力；透過實地體驗農作與料理活動，孩子能更認識食物的價值、養成均衡飲食與健康生活的觀念，從小建立「吃得健康、懂得珍惜」的正確態度。

今年嘉年華活動內容豐富多元，現場設置42個成果展售攤位、23個趣味闖關，還有食農講堂、親子挑戰賽及多場精彩才藝表演，適合全家大小一同參與。民眾只要集滿7枚闖關印章或消費滿500元，即可參加摸彩，有機會抽中50吋液晶電視、平板電腦等豐富好禮，寓教於樂之餘還能滿載而歸。

縣府持續推動「三章一Q」國產可溯源食材制度，每週提供一次縣產有機蔬菜午餐，確保孩子能安心享用新鮮健康的食材。彰化縣多樣的山海平原環境，也培育出全國約3,000位優秀青農，王惠美呼籲民眾多採購「彰化優鮮」農特產品，以實際行動支持在地農業。

教育處指出，未來將以「永續教育」與「地方創生」為雙主軸，推動跨校合作與社區連結，發展飲食文化、環境教育與創新教學的實踐場域。縣府也將持續與農業部、教育部及在地產業合作，打造更多以學習、體驗與產業共榮為核心的行動計畫，讓孩子在理解土地、尊重自然的過程中，培養責任感、行動力與永續理念，並將這些理念落實於日常生活中。