（有影片）／彰化首家青農蔬果店開張 打造在地農產品直銷平台

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助彰化青農拓展銷售通路，彰化縣埤頭鄉首家青農蔬果店今（22）日正式開張。彰化縣政府農業處處長郭至善到場祝賀時表示，這家蔬果店是彰化縣內實際從事農務耕種的青農所拓展的第一家店，店內皆販售在地青農生產的優質蔬果，期盼成為其他青農努力的榜樣。

彰化青農自創蔬果店「藝龍蔬果」今開張，集結在地優質農產品，並提供跨鄉鎮整合蔬果箱，促進青農交流與行銷。（記者陳雅芳攝）

彰化縣青農聯誼會副會長、埤頭青農聯誼會會長張義鑫指出，彰化縣約有3,000名青農，雖然大多在栽種上表現優異，但在行銷與通路上常遇困難。他在埤頭鄉成立「藝龍蔬果」，希望成為串聯彰化青農的通路平台，將優質農產品推向全國市場。

廣告 廣告

張義鑫表示，蔬果店以買斷方式與青農合作，收購價格通常高於市場行情，吸引更多青農加入。店內販售品項多達20種以上，其中約4、5成為彰化在地農產品，其餘如柑橘、蓮霧等因縣內產量有限，由其他縣市青農供應。

為促進跨區合作與行銷，蔬果店也將不定期推出「整合蔬果箱」活動，集合彰化不同鄉鎮青農的特色農產品，讓消費者一次品嚐多樣化在地好物，也增進青農之間的交流與互助，打造共好共榮的農業生態。

彰化青農自創蔬果店「藝龍蔬果」今開張，集結在地優質農產品，並提供跨鄉鎮整合蔬果箱，促進青農交流與行銷。（記者陳雅芳攝）

張義鑫分享，他本身從事百香果種苗培育及加工品生產，對青農從生產到行銷的辛苦深有感觸。成立蔬果店的初衷，是為青農提供穩定且具品牌形象的銷售據點，讓耕作成果被更多人看見。

郭至善表示，彰化青農聯誼會會員人數達2,957人，全國最多。縣府每年舉辦座談會，傾聽青農需求，並透過「彰農學堂課程」提供農業新知，解決技術問題；在行銷上，與縣農會合作辦理國內外農特產展售，並輔導農友提升品牌形象及曝光度，增加市場競爭力。

彰化青農自創蔬果店「藝龍蔬果」今開張，集結在地優質農產品，並提供跨鄉鎮整合蔬果箱，促進青農交流與行銷。（記者陳雅芳攝）

此外，農業處也持續推動智慧農業發展，補助「智慧農業相關設施」，一般補助上限30萬元，若農產業具特殊性或符合條件，最高可達100萬元，協助青農持續提升產業競爭力。