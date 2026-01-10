（有影片）／彰化首座身障住宿落成 身障朋友終於有了自己的家園

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歷經14年的募款奔走與各種挑戰，彰化縣第一座專為身障者設立的住宿處所-「伯立歐家園」第一期工程，今（10）日於竹塘鄉正式落成啟用。落成典禮由芳苑國中戰鼓開場，彰化縣長王惠美親自為建物大門LOGO揭牌，肯定協會多年努力為孤貧身障者打造安身立命的終老港灣。

歷時14年的募款與建設，首座身障住宿「伯立歐家園」正式啟用，為身障者築起溫暖港灣。（喜樂小兒麻痺協會提供）

「人必自助而後人助之。」伯立歐家園創辦人陳忠盛表示，這棟建築是社會愛心集結的實踐成果，雖然第一期建物已啟用，但家園未來的營運及第二期工程仍是沉重的責任。他特別感謝伯立歐顧問團創團長、飛絡力電子總經理楊奕強，以及顧問團多年來在各地舉辦募款餐會，使每一磚一瓦都承載社會期待與溫暖。

伯立歐家園斥資約1.8億元興建，第一期建物可提供日照30人、住宿54人服務，為彰化縣首座身障住宿機構。陳忠盛指出，過去14年，協會持續觀察到許多身障者面臨父母雙老、自己逐漸年長、經濟拮据的困境，因此毅然籌募土地與建築經費。期間雖遇新冠疫情、原物料大幅上漲及通膨等困難，協會仍不放棄，透過義賣名家畫作等方式持續籌資，終於完成家園落成。

王惠美表示，她在擔任立法委員期間，就看見陳忠盛為身障者終老處所四處奔走募款；上任縣長後，得知資金缺口龐大，也積極邀集藝術家捐畫義賣，並感謝扶輪社、獅子會、同濟會及多個慈善團體多年持續支持募款行動，讓這項善舉得以實現。

典禮現場溫馨熱鬧，除有桃園東陽扶輪社獻唱祝福外，協會會員也首次發表為家園創作的詩歌，並安排薩克斯風演奏及社區舞蹈表演，充滿「入厝」喜悅氣氛。

陳忠盛表示，過去14年遭遇許多困難，但他從未放棄心願，感謝一路相助的貴人與天使。惟目前伯立歐家園第一期仍有約2,482萬元軟硬體設施資金缺口，第二期規畫的庇護工場與身心障礙職業重建中心也需經費挹注，期盼社會大眾持續伸出援手，讓愛心延續。