（有影片）／彰化高級救護技術員急救氣喘患者 成功守護生命

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】氣喘急性發作若未能及時處置，可能迅速惡化為呼吸衰竭，生死僅在一線之間。彰化地區近日就發生一起驚險的氣喘急救案例，所幸在具備「高級救護技術員」（EMT-P）資格的救護人員即時介入下，成功守護患者生命。

疑似氣喘患者突發急性呼吸困難，家屬撥打 119 求助。EMT-P救護員在救護車給予霧化吸入治療，並緊急後送至彰基，成功爭取治療時機。（示意圖 彰化基督教醫院提供）

據了解，一名疑似氣喘患者日前突發急性呼吸困難，家屬緊急撥打119求助。隨車出勤的救護人員抵達現場後，發現患者出現嚴重支氣管痙攣徵象，情況危急。

救護員林建宏，彰化基督教醫院培訓的和美消防分隊EMT-P，迅速評估病情，判定為嚴重氣喘急性發作，立即啟動彰化縣預立醫療流程，在救護車上給予複方支氣管擴張劑（Combivent）霧化吸入治療，並同步後送至彰基醫院。

由於藥物介入即時且精準，患者送醫途中呼吸困難明顯改善，血氧濃度回升，降低可能需氣管插管的危機，充分展現高級救護技術員於呼吸急症處置中的關鍵價值。不同於傳統救護僅提供氧氣並迅速送醫，透過預立醫療醫囑制度，EMT-P可在救護車上即刻施行藥物治療，將急診室的關鍵處置提前至第一線，真正落實「時間就是生命」。

EMT-P林建宏表示，第一線救護分秒必爭，高級救護技術員訓練，讓救護人員迅速判斷病況、即時給藥處置，對搶救生命幫助極大。（彰化基督教醫院提供）

彰基醫院表示，為強化第一線救護能力，院方自2025年起承辦彰化縣EMT-P訓練課程，除政府補助外，亦自籌逾500萬元，協助培育高階救護專業人力。EMT-P學員需完成1,296小時密集學、術科訓練，涵蓋高級心臟救命術、創傷處置與急救藥物治療等，同梯30名學員全數通過衛福部嚴格甄試，成為消防局急救新生力軍。目前彰化縣高級救護技術員已增至82人，有效強化縣內急救防護網。

彰基急診醫學部部長邱俊杰指出，透過「培訓頂尖救護人才」與「落實到院前醫療」雙軌並進，將確保每位危急病患從救護車門關上的那一刻起，即能享有醫學中心等級的專業醫療照護。

彰基持續投入資源強化第一線救護量能，於2025年承辦彰化縣「高級救護技術員（EMT-P）」訓練課程，協助培育高階救護人力。（彰化基督教醫院提供）

他提醒，有呼吸道疾病患者於氣溫驟降時應留意症狀變化，避免冷空氣刺激氣道，規律使用控制型藥物；若出現用藥後症狀未改善、呼吸吃力或說話困難，應立即撥打119，由專業救護人員及早介入。