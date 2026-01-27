（有影片）／彰化「寒士吃飽30」公益行動 經費還差6成缺口

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年將至，寒士也能感受到過年的溫暖！人安基金會彰化平安站今（27）日舉辦「寒士吃飽30」行前記者會，邀請善心人士、民意代表及社福團體響應，號召社會各界送上尾牙年禮與紅包，陪伴需要幫助的朋友迎新年。

第36屆「寒士吃飽30」即將展開，彰化平安站呼籲社會捐助年禮與紅包，讓寒士也能溫暖過年。（記者陳雅芳攝）

歲末年終，對許多弱勢朋友來說，過年不只是團圓，更是一份安心與溫暖。人安基金會彰化平安站將於2月2日起舉辦第36屆「寒士吃飽30」公益行動，預計在彰化地區發放425份尾牙關懷禮，除了提供給服務個案，也將走上街頭關懷無家可歸的朋友，讓寒士們感受到社會的關懷與年節的溫度。

今天的行前記者會在彰化平安站舉行，現場溫馨熱鬧，與會來賓齊聲為寒士加油打氣。三位小朋友化身為「小愛心天使」，上演「上菜秀」，把象徵年節味道的尾牙菜色一一擺上餐桌。桌上有開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福運秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香以及精選豬肉鬆，每一道菜都像是一份心意，彷彿讓人看見寒士們圍坐在桌前、共享年節團圓的畫面。

彰化平安站站長游山河表示，今年尾牙關懷禮比去年多發放65份，募款目標150萬元，但目前經費還不到六成。他坦言，今年景氣不佳，捐款人數減少，「過去一次捐5、6萬元的善士，今年多半缺席。」他也呼籲社會各界，即使是小額捐款，也能讓寒士感受到節慶的溫暖。

除了尾牙禮物，基金會還將送上應急紅包，讓寒士在年節期間有基本的生活支援。游山河說：「希望透過這個活動，讓寒士知道，他們沒有被社會遺忘，每一份年禮與紅包背後，都是大家的祝福與陪伴。」

基金會也號召大眾認捐，每份尾牙年禮800元、紅包600元，用一份心意，傳遞滿滿的暖意，讓更多需要幫助的朋友安心過年、感受到人情溫度。游山河強調，「寒士吃飽30」不只是送禮，更是一份陪伴與關懷，象徵社會不讓任何一位寒士孤單過年。