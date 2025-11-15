（有影片）／彰化「昱州號捐血活動」爆滿 788袋鮮血助人命

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（15）日，彰化縣議會廣場湧入大批民眾參加「昱州號捐血活動」，三部捐血車待命，現場排隊人潮絡繹不絕，共募集788袋鮮血，為歲末注入滿滿愛心與社會溫度。

彰化縣議會廣場湧入大批民眾參加「昱州號捐血活動」，三部捐血車現場待命，共募集788袋鮮血，場面溫暖又感人。（記者者陳雅芳攝）

年年爆滿的「昱州號捐血活動」再度登場，縣議會廣場聚集數百名民眾。排隊的人群有老有少，家長牽著孩子，朋友相互鼓勵，志工們忙著引導方向並分發號碼牌。現場不時傳來笑聲與加油聲，熱鬧而溫馨。

台中捐血中心派出三部捐血車駐點，每一輛車都配備完整醫療設備與專業護理人員，確保捐血者安全。民眾依序完成量血壓、抽血等流程，現場秩序井然。許多捐血者表示，捐血不僅是救人，也是自我健康管理的一部分，看到自己的鮮血轉化為他人的生命力量，感覺非常有成就感。

昱州公司董事長何禎雄表示，公司自2020年捐贈「昱州號」捐血車以來，一直積極推動公益捐血活動，致力支援中台灣醫療量能。他說：「今年我們延續去年的規模，三台捐血車全力支援，希望每一袋血都能拯救生命，也讓『讓愛流動』不只是口號，而是真實可見的行動。」

為了鼓勵民眾捐血，現場還準備了豐富禮品，包括健康小點、文創周邊及限量紀念品，讓民眾在奉獻愛心的同時，也感受到企業的溫暖心意。彰勝慈善會會長白錫乾表示，這項活動已成為地方公益品牌，每年吸引大批民眾共襄盛舉。看到大家在週末抽空排隊捐血，我深深感受到彰化人最美的溫度。

彰化縣縣長參選人邱建富也到場支持，他說：「捐血是真正『看得到、摸得到』的公益行動，最能展現彰化人的善良與團結。今天的爆滿人潮，不只是活動成功，更代表彰化是一個充滿愛的城市。未來若有機會服務縣民，我會支持更多企業與團體投入公益，讓善的力量在彰化持續壯大。」

現場民眾中，有不少資深捐血者。來自和美鎮的郭姓民眾表示，他每次都捐500cc，今天已是第36次捐血。「捐血不僅幫助別人，也促進自身新陳代謝，每一袋血都像是一條條生命線，把愛傳遞出去。」

「昱州號」再次用行動證明－愛，不只是說說而已，它可以具體、可看見，也能溫暖整個社會。