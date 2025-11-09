（有影片）／彰化「融合嘉年華」熱鬧登場 慢飛天使與一般幼兒共遊共學

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「吹氣球！一起加油！」一聲聲加油聲在彰化家扶發展學園響起，活動現場彩色氣球飛舞，笑聲連連。為推廣融合教育理念，彰化家扶發展學園與晨光幼兒園今（9）日上午舉辦「融合嘉年華」，以「為愛打氣，共融同行」為主題，讓慢飛天使與一般幼兒在遊戲中互動，體驗共融精神。

彰化家扶發展學園與晨光幼兒園舉辦「融合嘉年華」，慢飛天使與一般幼兒在親子互動遊戲中同樂，展現共融教育成果。（家扶發展學園提供）

為推廣融合教育理念，促進身心障礙幼兒與一般幼兒的互動與社會參與，彰化家扶發展學園攜手晨光幼兒園於今天上午舉辦「融合嘉年華」，以「為愛打氣，共融同行」為主題。活動現場，幼兒與家長笑聲不斷，洋溢著溫馨又熱鬧的氛圍。

開場儀式中，雙方園長與孩子們攜手為心形氣球充氣，象徵為愛注入力量。接著，晨光幼兒園的小朋友與慢飛天使一同參與多項兼具趣味與教育意義的遊戲。「愛的爆爆」遊戲中，家長協助將氣球充至爆裂，象徵愛的力量突破界線；「當我們同在一起」則讓孩子坐在桶子中，由家長抬起前進，展現親子間的默契與信任。

此外，活動還結合英文與台語語文學習以及多元文化教育，讓幼兒在遊戲中自然接觸語言、體驗文化，從小培養包容與尊重的態度。

彰化家扶發展學園園長李國樑表示，融合教育不僅是學習策略，更是生活中彼此理解與接納的實踐。感謝家長與社區的參與，讓孩子們在愛與鼓勵中快樂成長。他強調，未來學園將持續結合專業團隊與社區資源，打造友善且充滿愛的學習環境，讓每位孩子都能在理解與支持中綻放自信光彩。

家扶呼籲社會大眾支持慢飛天使的療育之路，歡迎加入彰化發展學園早期療育助養行列。捐款劃撥帳號：22453851，戶名：家扶基金會附設彰化縣私立家扶發展學園。