（有影片）／彰南路庇護島又被撞！今年已11起 公路局：將加畫導引線

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市彰南路行人庇護島今年事故頻傳，本月再新增3起車輛自撞案件，累計今年已11件，再度引發民眾討論設計是否影響行車動線。公路局彰化工務段表示，相關設施皆依規範設置，將以空拍方式檢討車流動線，並研議加畫導引線提高辨識度。

彰化市彰南路庇護島事故頻傳，今年已累積11起，本月再新增3件。公路局表示設計均符規範，將研議加畫導引線並以空拍檢視車流改善視線辨識。（警方提供）

最新事故發生於23日下午5時40分，一名61歲許姓女子駕駛轎車行經彰南路一段往東方向，準備由外側車道迴轉時，疑似未注意車前路況，自撞行人庇護島。事故造成車輛左前保險桿擦損，庇護島指示牌斷裂。警方調查，許女酒測值為零，未造成人員傷亡。

警方指出，本月11日與17日也各有一起自撞事件，類似事故多發生在迴轉或轉彎動作中，駕駛常因視線死角、未減速或誤判轉彎半徑而撞上庇護島。三起事故中，駕駛酒測值均為零，顯示主要原因與操作不慎或未注意路況有關。

彰化市彰南路庇護島事故頻傳，今年已累積11起，本月再新增3件。公路局表示設計均符規範，將研議加畫導引線並以空拍檢視車流改善視線辨識。（警方提供）

根據彰化警分局統計，彰南路沿線設有15座行人庇護島，今年迄今事故已達11起，讓到場處理的員警也感到困惑。不少民眾更在網路上戲稱該處彷彿成了「三寶檢測站」，討論度居高不下。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，庇護島設置前後皆依規範辦理，並有黃黑斜紋基座、反光導標、「危3」警告標誌、「遵18」行穿線標誌等警示，且先前已邀請專家學者現勘確認「設計沒問題」。然而事故仍頻繁發生，仍需要從整體動線與駕駛行為進行檢討。

廖志彬指出，事故多集中在迴轉與轉彎路段，未來將利用空拍觀察車流軌跡，研議針對事故熱點加畫導引線，讓駕駛能在較遠距離辨識庇護島位置。他也提醒用路人，行經路口務必減速慢行、注意標誌位置，避免因一時疏忽造成車損與公共設施受損。

彰化市彰南路庇護島事故頻傳，今年已累積11起，本月再新增3件。公路局表示設計均符規範，將研議加畫導引線並以空拍檢視車流改善視線辨識。（警方提供）

公路局也表示，由於庇護島與交通標誌屬公共財物，依規定將向肇事者求償。相關改善措施將在分析車流後提出，以降低類似事故再度發生。