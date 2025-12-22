（有影片）／彰南路庇護島8個月13次！彰化庇護島成『被撞王』

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市彰南路的行人庇護島，近年來屢屢傳出「被撞」事件，成為名副其實的「被撞王」。12月18日下午16時25分，一輛休旅車在彰南路2段行駛時，抵達512巷口未依導引線左轉，竟提前切入庇護島，撞上劃設黃黑斜紋、反光導標與標誌桿的行人庇護島，造成設施損壞，險象環生。

彰化市彰南路行人庇護島再傳意外，一輛休旅車本月18日撞上庇護島後直接逃逸，警方已通知駕駛到案說明，將依法處理並吊扣駕照。（警方提供）

彰化警分局大竹派出所巡佐彭子瀧表示，監視器畫面顯示，休旅車一度卡在庇護島上，駕駛停留約五秒，後方大貨車緊急煞車避免追撞，場面一度緊張。駕駛隨即兩度催油門，車輛跨越庇護島後左轉至512巷離開現場，未下車處理，涉及肇事逃逸，引發民眾及路人驚呼。

廣告 廣告

大竹派出所接獲民眾報案後迅速到場處理，依法通知駕駛到案說明。警方表示，依道路交通條例第62條規定，肇事駕駛可處新台幣1,000元以上至3,000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

彰化市彰南路行人庇護島再傳意外，一輛休旅車本月18日撞上庇護島後直接逃逸，警方已通知駕駛到案說明，將依法處理並吊扣駕照。（警方提供）

公路局指出，今年在彰南路1到3段共15個路口設置24座行人庇護島，目的在於提升行人過馬路的安全性。然而，自設置以來已發生13起撞擊事故，其中上個月連續3起事故、本月14日及18日各發生1起，顯示交通安全仍有改善空間。

彰化工務段段長廖志彬表示，所有庇護島均依規範設置，並曾邀請專家會勘確認安全性，上個月連續3次自撞事件後，也針對11處容易發生撞擊的庇護島增畫導引線，但仍有駕駛不遵守交通規則而撞上。對於此次損壞的庇護島，公路局將依損壞情況向肇事者求償，並呼籲駕駛人行車務必遵守交通規則，保障行人與自身安全。

彰化市彰南路行人庇護島再傳意外，一輛休旅車本月18日撞上庇護島後直接逃逸，警方已通知駕駛到案說明，將依法處理並吊扣駕照。（警方提供）

居民表示，庇護島原本是行人安全的重要設施，但頻繁遭撞，除了造成維護成本增加，也影響過路人的安全感，呼籲駕駛務必提高警覺。