（有影片）／彰基推遠距照護 COPD × 氣喘病友會登場 強化社區呼吸健康

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】後疫情時代，慢性呼吸道疾病患者面臨更高感染與急性惡化風險。彰化基督教醫院胸腔內科今（6）日舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，結合健康教育、數位工具及互動活動，協助病友提升居家自我管理能力，打造完整呼吸健康照護網。

韻律老師帶動病友及民眾齊跳樂齡伸展操活動筋骨。（彰基提供）

胸腔內科林俊維醫師指出，偏鄉交通不便、專科醫師不足及長期就醫成本高，是病友常見困難。為此，團隊成立「彰基_肺阻塞．勇健肺」及「彰基-氣喘照護?免擱喘」LINE 官方群組，病友可透過手機詢問症狀與用藥問題，大幅提升醫療可近性。群組內還提供 CAT、mMRC、ACT 等評估量表，讓醫師能及早發現病情變化、提前介入，降低急性惡化與住院風險。

針對活動量不足的長者病友，群組亦提供「7 分鐘活力健肺操」及吸入器使用教學影片，病友可居家練習，提升運動量與用藥正確率。林俊維醫師表示：「透過科技，我們希望病友不必頻繁奔波大醫院，也能得到即時照護與衛教指導。」

今年病友會以「守護呼吸健康，拍出自信，活出精彩」為主題，安排三大亮點活動：胸腔內科紀炳銓醫師分享最新研究，強調流感、新冠、肺炎鏈球菌及呼吸道融合病毒疫苗的重要性，並現場解答病友提問。整合衛教影片、健康資訊、回診提醒與線上小測驗，病友回家後仍能持續獲得醫療支持。病友可錄製吸入劑使用影片，由醫師逐步檢視操作正確性，並公開表揚表現優異者，鼓勵養成正確用藥習慣。

今年COPD與 氣喘聯合病友會主題「守護呼吸健康，拍出自信，活出精彩」，結合健康教育、數位工具，內容輕鬆、有趣又實用。（彰基提供）

現場病友也分享使用心得。陳女士表示，年輕時即出現 COPD 症狀，靠胸腔內科團隊協助與復健，目前病況穩定；徐女士則透過規律用藥、運動及歌唱課維持肺活量；陳小姐分享 COVID-19 重症經驗，曾住進加護病房，感謝醫療團隊挽救生命。

副院長林慶雄指出，呼吸疾病照護不應侷限於醫院，而要透過教育與科技延伸至日常生活。雖然慢性下呼吸道疾病死亡名次已由第七降至第八，每年仍造成約 6,000 人死亡，呼籲大眾重視呼吸健康。

病友陳小姐感謝彰基胸腔內科團隊對她的照顧，讓她從鬼門關被救出來。（彰基提供）

病友會活動讓病友學習居家管理技巧、掌握疾病知識，也透過拍攝吸入劑影片、健肺操與互動遊戲，提升生活品質，展現不被疾病限制的生活態度。