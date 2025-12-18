（有影片）／彰基攜手旭東機械「智能螢光洗手系統」 讓洗手也能看得見

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】手洗不只是日常習慣，更是防疫關鍵！彰化基督教醫院與旭東機械今（18）日推出「智能螢光檢測系統」，用AI和螢光技術讓洗手效果一目了然，輕鬆掌握手部清潔死角，寓教於樂又安心。

彰化基督教醫院與旭東機械工業發表「智能螢光檢測系統」，結合AI與螢光影像分析，讓洗手成果即時可視化，為手部衛生教育帶來全新突破。（記者陳雅芳攝）

為持續精進感染防治與手部衛生教育，彰化基督教醫院攜手旭東機械工業，於18日舉辦「智能螢光檢測系統」產品發表記者會。該系統依循世界衛生組織（WHO）推動手部衛生教育導入資訊系統的指引，整合螢光檢測、邊緣運算與人工智慧影像分析技術，能即時、客觀呈現手部清潔狀況，協助機構團體落實洗手教育，進一步降低感染風險。

彰基醫療長劉森永醫師表示，「智能螢光檢測系統」獲中科管理局補助，並於2025台灣醫療科技展中亮相後，吸引醫院與學校高度關注。感謝旭東機械工業投入製造與行銷推廣，期盼未來能普及至各機關團體，透過寓教於樂的方式強化防疫觀念，共同翻轉傳統手部衛生教育，降低經手傳播疾病的風險。

感染管制科主任陳昶華指出，系統的研發源自臨床實務觀察，發現部分醫療人員即使依照標準流程洗手，仍可能存在清潔死角，影響感染控制成效。透過螢光顯影結合AI影像分析，洗手教育變得更加直觀具體，使用者僅需約六秒鐘，即可清楚辨識未完全洗淨的部位，進而即時調整洗手方式，提升洗手成效。

旭東機械工業總經理黃棨杉表示，「智能螢光檢測系統」整合邊緣運算與AI智慧影像處理技術，具備即時分析、視覺化呈現與高度實用性，並採可攜式設計，可彈性應用於不同場域與情境。此次成果結合旭東機械在半導體光學檢測領域的研發經驗，以及彰基在臨床醫學與感染管制上的專業需求，成功實現跨領域深度合作。

彰基指出，手部衛生是預防院內感染最基礎、也是最關鍵的一環。「智能螢光檢測系統」透過影像辨識與智慧分析，將洗手結果轉化為即時、數據化回饋，讓手部衛生教育升級為雙向互動模式。未來除可深化醫療場域的感染控制應用，也可推廣至學校、長照機構、餐飲業等單位，共同把好防疫最重要的第一道關卡。