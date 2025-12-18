（有影片）／彰基歲末演唱會卡司豪華 醫護樂喊「近距離追星太幸福」
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化基督教醫學中心（彰基）將於歲末舉辦大型演唱會，豪華卡司包括告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley 陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓呂思緯、麋先生及 TRASH 等多組知名音樂人。消息曝光後，引發網友熱烈討論，不少人驚呼「陣容太誇張」、「根本不可能」。
針對演唱會規劃，彰基總院長陳穆寬今（18）日回應表示，本次歲末演唱會將於 12 月 23、24、26 日舉行，12 月 25 日聖誕節不辦理。陳穆寬指出，醫院將被打造成「三天三夜的 Live House」，演出風格涵蓋嘻哈、搖滾、抒情及舞曲等多元類型，期望藉由音樂為長期承受高壓的醫護人員提供紓壓管道，「把壓力留在今年，把新的希望與愛帶進 2026 年。」
院內員工對演唱會消息反應熱烈。兩名護理師受訪時表示，過去為追星常特地北上參加演唱會，「這次居然能在自己工作的醫院欣賞演出，而且還能近距離看到喜愛的歌手，光想到就很開心。」另一名護理師則提到，卡司名單中正好有自己最喜愛的團體，「非常感謝總院長的安排，感覺被好好照顧到了。」
至於年終獎金議題，彰基表示，雖然自費醫療比例仍維持在最低水準，但過去「年終僅 0.6 個月」的情況絕不會重演。院方強調，只要持續深化醫療品質、專心投入重症照護，並落實議價採購的公開透明，醫院整體營運將創造合理盈餘，並回饋在員工年終獎金與福利上，保障同仁權益。
