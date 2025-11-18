（有影片）／彰基＋康橋捐偏鄉幼兒醫療車 0-4歲孩子就醫更安全

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】偏鄉弱勢幼兒就醫不便，父母常騎機車背著孩子奔波醫院，風險高。彰基醫學中心與康橋國際學校今（18）日共同捐贈二林基督教醫院兒童醫療交通車，免費接送0至4歲偏鄉幼兒就醫，讓健康照護不再因距離而中斷。

彰基醫院與康橋國際學校捐贈兒童醫療交通車，免費接送南彰化偏鄉0至4歲幼兒就醫，讓健康照護不再受距離限制。（記者陳雅芳攝）

在南彰化二林、芳苑、竹塘、大城、大成等偏鄉，幼兒就醫的困難一直存在。鄉間道路狹窄，交通事故頻繁，弱勢家庭常只能靠父母騎機車背著孩子奔波醫院。一旦發生意外，後果嚴重。

廣告 廣告

今年4月22日，康橋國際學校舉辦單車環島成年禮時，顏同學在竹塘鄉不慎發生車禍，昏迷指數僅三分，送往二林基督教醫院緊急搶救後，轉送彰基醫院治療，最終康復。為感謝醫護團隊，顏同學及家長捐贈新台幣50萬元，彰基總院長陳穆寬再加碼150萬元，共計200萬元購置兒童醫療交通車，免費載送偏鄉幼兒就醫，讓偏鄉孩子的健康保障更完整。

彰基醫院與康橋國際學校捐贈兒童醫療交通車，免費接送南彰化偏鄉0至4歲幼兒就醫，讓健康照護不再受距離限制。（記者陳雅芳攝）

今（18）日啟用會上，這輛特別為0至4歲幼兒打造的交通車正式亮相。車內配備幼兒專用安全椅、醫療設備及輪椅，象徵彰基體系「行動關懷」的延伸。陳穆寬總院長表示：「對偏鄉弱勢家庭而言，一趟就醫的路往往充滿艱辛與無助。這輛交通車是我們落實『以病人為中心』理念的具體行動。」

立委謝衣鳳指出，芳苑、二林、埤頭、竹塘、大城等地約13.3萬人口，但西醫師僅約100位，每萬人口只有7.5位，比連江縣、澎湖縣還少。若沒有二林基督教醫院及彰基醫師支援，偏鄉將面臨夜晚無醫村的困境，婦科及兒科更完全仰賴二林基督教醫院。

彰基醫院與康橋國際學校捐贈兒童醫療交通車，免費接送南彰化偏鄉0至4歲幼兒就醫，讓健康照護不再受距離限制。（記者陳雅芳攝）

她呼籲衛福部將二林基督教醫院婦產科與兒科列入公費醫師服務重點科別，以公私協力改善南彰化醫療缺口。

二林基督教醫院長詹賜貳表示，交通車不僅是交通工具，更是「連結醫療與愛的橋樑」，承載希望與使命。未來將結合社區、學校及早療中心，建立完整的兒童健康守護網，讓偏鄉每個孩子都能被看見、被照顧。 彰基強調，這是一場跨越距離、翻轉命運的公益行動。透過醫療交通車，南彰化偏鄉幼兒將能安全接受診治與早療介入，守護偏鄉每一位孩子的健康與未來。