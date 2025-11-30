（有影片）／彰基129年院慶運動會 拔河、趣味競賽嗨翻現場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰基體系慶祝創院 129 週年院慶運動大會，今（30）日上午於彰化縣立體育場盛大登場。隨著各隊伍精神抖擻的大進場與創意大隊隊呼，活動熱鬧揭幕，來自總院及各分院的隊伍以整齊步伐、響亮口號展現跨院區團隊的凝聚力。

運動賽事高潮迭起，包括拔河、大隊接力等，現場加油聲震耳欲聾，參賽隊伍全力以赴。（彰化基督教醫院提供）

開幕典禮上，書記董事周宏仙代表董事會致詞，向總院長陳穆寬及近萬名同仁表達誠摯感謝。他指出，在所有醫護及行政人員的付出下，彰基才能在醫療使命道路上持續穩健前行，展現專業與無私奉獻的精神。他也在現場預告，雖然「年終獎金還未正式計算」，但強調董事會「絕不會讓大家失望」，讓現場同仁情緒振奮。

總院長陳穆寬教授致詞時回顧彰基的創立歷史。他表示，自 1896 年創院院長蘭大衛醫師自英國遠渡來台，以醫療傳道為使命奠下根基後，在上帝保守及全體員工同心努力下，彰基已成為彰化、南投、雲林地區唯一的醫學中心，並以優質醫療品質深受國內外病患信賴。

彰基體系129 週年院慶運動大會於30日在彰化縣立體育場盛大登場。（彰化基督教醫院提供）

陳穆寬指出，近年除了持續提升醫療品質，彰基更堅守「健康平權」理念，走入偏鄉、守護弱勢，落實「用愛關懷」的初衷。同時，各項建設包含分院擴建、總院癌症質子大樓及院區天橋工程皆持續穩健推進，成果顯著。他期勉全體員工始終不忘醫療初衷，秉持「讓富人看得起，窮人看得起」的精神，讓彰基成為全民都能依靠的醫療夥伴。

在董事會及總院長帶領主管團隊完成象徵領航啟動的「彰基領航」健走後，園遊會隨即熱鬧展開。場內設有多樣美食與創意攤位，吸引許多同仁攜家帶眷參與，氣氛溫馨熱絡。

彰基園遊會熱鬧開張，各式美食與創意攤位吸引大批同仁與家屬參與。（彰化基督教醫院提供）

緊接登場的運動競賽更是高潮不斷，包括拔河、大隊接力及多項趣味比賽，場邊加油聲震耳欲聾，參賽隊伍全力以赴，展現彰基人特有的團隊合作精神。

下午壓軸進行摸彩活動，由院長陳穆寬親自抽出「歐洲雙人來回機票」等多項大獎，讓現場歡呼連連。