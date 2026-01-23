（有影片）／彰市春節送暖 70歲以上長輩開心領6000元紅包

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節到啦！彰化市連續28年發放敬老禮金，今年31,911位70歲以上長輩每人可拿6,000元紅包，再加長壽麵線，彰化市公所今（23）日在彰化生活藝文館舉辦記者會，市長林世賢邀請李國輝、鄭登元、黃勝義、王栢昌、簡玉英、鐘秀蕊、皇甫娟、陳美惠等8位長輩代表參加，提前感受過年的喜氣與溫暖。

彰化市春節前發放敬老禮金，今年3萬多位70歲以上長輩每人6,000元紅包加長壽麵線，提前感受年節溫暖。（記者陳雅芳攝）

活動中，日光城堡幼兒園的小朋友以童趣輕快的奧福音樂表演，將滿滿的活力和笑容送給現場的爺爺奶奶們，輕快的旋律和活潑的舞步，把滿滿童趣帶進現場，逗得爺爺奶奶們開心鼓掌、笑聲不斷，有長輩還忍不住跟著拍手打拍子，氣氛溫馨又有活力。

林世賢逐一向長輩們致贈紅包，握手、聊天、祝福，「祝大家每天都開心、健康長壽」，現場長輩臉上洋溢笑容，也有不少長輩感動地表示，收到的不只是紅包，更多的是市府對長者的重視與溫暖。

今年可領禮金的長輩共有31,911位，每人6,000元，總計近1億9,146萬6,000元。除了現金，每位長輩還會收到一份象徵健康長壽的長壽麵線，象徵團圓與福氣，讓長輩們過一個溫馨又喜樂的春節。

林世賢也說明，為順應時代潮流、尊重長輩意願，自民國110年起，長輩們可自由選擇領現金或轉帳。今年共有24,694人選擇轉帳，佔77%，領現金的7,217人則佔23%，大家都能方便又安心地領到紅包。

他強調，現代醫療進步讓長壽不再是夢想，而市府發放敬老禮金，不僅是「活得愈久、領得愈多」，更是彰化市持續推動社會福利的一環。雖然財政有限，但市府仍節省其他開支，投入長者福利，讓每位長輩都能感受到這座城市的溫暖與關懷。

現場的小朋友、長輩、還有市長互動熱絡，大家一起笑聲洋溢、掌聲不斷，充分展現「敬老尊賢」的傳統美德，也讓人感受到年節不只是紅包和美食，更是愛與關懷的傳遞。