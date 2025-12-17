（有影片）／彰警添購161輛警用車 特勤重機吸睛亮相

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】強化第一線執勤能量，彰化縣警察局今（17）日舉辦警用裝備授車典禮，一口氣添購161輛警用汽、機車，其中2輛市價各約140萬元的大型巡邏重型機車首度亮相，未來將投入特種警衛勤務，展現彰化警政裝備現代化決心。

為提升治安維護與交通執法效能，彰化縣警察局今日上午在縣警局中庭舉行「強化警察裝備授車典禮暨祥嘉工業股份有限公司捐贈巡邏車儀式」，新式警用車輛整齊排列，氣勢十足。縣長王惠美、縣議會議長謝典霖、警察局長陳明君及多位縣議員、分局長與警政幹部共同出席校閱，象徵新一波警政戰力正式到位。

廣告 廣告

此次新購警用車輛數量與規模皆創新高，總計採購161輛，包含巡邏汽車26輛、偵防車6輛、勤務車2輛、小型警備車1輛、大型警備車1輛；機車部分則有大型巡邏機車2輛、巡邏機車116輛、偵防機車5輛及電動公務機車2輛，全數由縣府編列4,798萬元經費購置，刷新歷年警用車輛採購紀錄。

彰化縣警察局一次添購161輛警用車，由縣長王惠美、議長謝典霖及多名縣議員校閱，展現警政裝備現代化成果。（記者陳雅芳攝）

其中最受矚目的，莫過於2輛高性能大型巡邏重型機車，單輛市價約140萬元，兼具穩定性與高機動特性，未來將專責特種警衛勤務及重大活動安全維護，提升即時應變與護衛層級，象徵彰化警政邁向專業化、機動化新里程碑。

王惠美表示，治安是城市發展的根本，縣府持續投入資源汰換老舊設備，讓警察同仁在執勤時更安全、更有效率。此次授車中，另有1輛巡邏車由祥嘉工業股份有限公司熱心捐贈，展現企業善盡社會責任，也期盼能發揮拋磚引玉效果，帶動更多民間力量共同守護地方治安。

彰化縣警察局一次添購161輛警用車，由縣長王惠美、議長謝典霖及多名縣議員校閱，展現警政裝備現代化成果。（記者陳雅芳攝）

王惠美也肯定縣警局近年執法成果表現亮眼，不僅榮獲今年國家警光獎，並在團體組偵查犯罪類獲評優等，同時於交通部考評「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」中，拿下交通執法組全國第2名，顯示彰化在治安維護與交通安全上均具備全國競爭力。