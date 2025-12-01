（有影片）／徐國勇參拜西螺福興宮太平媽 祝賀藝術家蘇慧棉榮獲銀像獎

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】民進黨秘書長徐國勇於30日專程前往雲林西螺參訪，首站來到在地重要信仰中心「西螺福興宮」，誠敬參拜太平媽。在董事長楊文鐘等人陪同下，徐國勇依循傳統古禮完成三獻祭儀，祈願國家民主富強、地方民生日益安定，同時感謝福興宮長年守護鄉里、推展文化，成為凝聚地方的重要力量。

福興宮董事長楊文鐘並邀集西螺、崙背、元長等鄉鎮首長一同陪同徐國勇參拜，並介紹西螺福興宮的歷史源流、太平媽遶境文化特色。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

福興宮董事長楊文鐘並邀集西螺、崙背、元長等鄉鎮首長一同接待，向徐國勇介紹西螺福興宮的歷史源流、太平媽遶境文化特色，及近年在文史教育與公益領域的成果。徐國勇肯定廟方深耕文化、多年來不懈推動文化保存，並表示宗教信仰在地方發展中扮演不可或缺的凝聚力量，未來亦將持續關注相關文化傳承工作。

徐國勇前往「弘農居」與地方友人餐敘，並張貼紅榜祝賀蘇慧棉榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

其後，徐國勇與西螺太平媽文史協會理事長楊文祥座談，了解協會致力於影像紀錄、文物典藏及文化推廣的長期努力。他表示，協會在地方文化資產守護方面成效亮眼，期盼未來持續推動跨領域合作，讓太平媽文化被更多人認識、在全台綻放光彩。

創作藝術家蘇慧棉老師透過畫筆描繪對土地與信仰的深情，用影像記錄西螺這片土地的溫柔與堅定。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

在文化藝術領域上，長期以太平媽信仰為創作核心的藝術家蘇慧棉，也在現場分享其創作理念。她透過畫筆描繪對土地與信仰的深情，用影像記錄西螺這片土地的溫柔與堅定。徐國勇表示，高度肯定蘇慧棉以藝術展現文化底蘊的精神，稱文化是臺灣社會的重要根基，更是主體性的養分。能夠投入文化創作與傳承，是極為珍貴且值得鼓勵的事。

行程最後，徐國勇前往「弘農居」與地方友人餐敘，並張貼紅榜祝賀蘇慧棉榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」。席間氣氛溫馨熱絡，展現徐國勇親民、接地氣的一面，也彰顯西螺在地蓬勃發展與文化活力。

藝術家蘇慧棉老師榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

