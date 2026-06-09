(有影片）／從理解到陪伴！國衛院攜手彰化榮家強化失智照護力

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】面對高齡化社會失智照護需求攀升，為持續提升失智症照護專業能力，強化第一線照護人員對失智長輩的理解與照顧技巧，國家衛生研究院與彰化榮家攜手開辦12小時專業訓練，透過案例與情境演練，讓照服員學會用同理心走進長輩的世界。

國家衛生研究院今日與彰化榮家攜手開辦失智症照護訓練，強化第一線人員實務應對與照護技巧。（彰化榮家提供）

國家衛生研究院嚴嘉明教授團隊與彰化榮家今（9）日攜手辦理為期12小時的「認識失智症教育訓練」，透過系統性課程與實務分享，協助照服員、社工師及護理師建立正確照護觀念，全面提升失智照護品質與服務能量。

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嚴嘉明教授指出，本次課程內容涵蓋失智症基本認識、常見精神行為症狀處理、溝通技巧、非藥物照護介入，以及日常活動設計等主題，並以淺顯易懂方式結合理論與實際案例，引導學員深入理解失智長輩的需求。同時透過互動討論與情境演練，強化照護人員在面對不同狀況時的應變能力。

國家衛生研究院今日與彰化榮家攜手開辦失智症照護訓練，強化第一線人員實務應對與照護技巧。（彰化榮家提供）

嚴教授並強調「以人為中心」的照護理念，鼓勵照服員從長輩的生命經驗與情感需求出發，以同理心與耐心陪伴失智長輩，協助減緩焦慮與不安情緒，營造更友善且溫暖的生活環境。

首次參與課程的許姓學員也分享，過去面對失智長輩情緒波動或抗拒行為時，常因缺乏技巧而感到無助與挫折。透過此次訓練後，不僅提升照護知識，更學會運用耐心傾聽、轉移注意力及正向引導等方式與長輩互動，發現長輩情緒更趨穩定，彼此關係也更加融洽，讓照護工作更具信心與成就感。

國家衛生研究院今日與彰化榮家攜手開辦失智症照護訓練，強化第一線人員實務應對與照護技巧。（彰化榮家提供）

彰化榮家主任蘇再勝表示，隨著高齡化社會來臨，失智症照護需求持續增加，第一線照護人員的專業能力更顯重要。感謝國家衛生研究院長期投入失智症研究與教育推廣，透過專業資源共享協助提升照護品質，未來也將持續辦理相關教育訓練與多元活動，打造更優質且具溫度的照護環境，讓住民長輩獲得更完善的照顧與陪伴。