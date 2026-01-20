（有影片）／從田裡到灶腳 香田國小學童動手做出農村好彩頭

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】期末考剛結束，年味已悄悄上桌。彰化縣二林鎮香田國小六年級13位學童，今（20）日利用課餘時間，在廚媽指導下，從泡米、削蘿蔔、炒蘿蔔絲、磨米到炊煮、煎蘿蔔糕，全程親手完成，並透過服務學習，將香噴噴的蘿蔔糕分享給全校師生，實踐食農教育，也為校園提前迎來過年氣氛。

二林鎮香田國小六年級學童，今日動手製作蘿蔔糕，從食材到料理全程參與，為校園提前增添過年氣氛。（記者陳雅芳攝）

蘿蔔又稱「菜頭」，象徵好運與好彩頭，是農曆過年不可或缺的傳統米食。香田國小六年級特別選在寒假前夕，全班一起學做蘿蔔糕，完成後再由學生親自下鍋煎給全校同學與老師品嚐。剛起鍋的蘿蔔糕香氣四溢，獲得師生一致好評，不少孩子直呼「還想再吃」。

製作過程中，學生分工合作，各司其職。有人負責將新鮮蘿蔔洗淨、削皮、刨成細絲，有人操作磨米機，將在來米慢慢磨成乳白色的米漿，米香隨著機器運轉在空氣中擴散；另一組同學則在大灶旁顧火添柴，讓鍋中蘿蔔絲慢慢熟成。孩子們在煙火與蒸氣之間，體會到農村料理的耐心與節奏。

六甲顏同學分享，原以為蘿蔔糕只是把材料混在一起，實際動手後才發現，每個步驟都不能省略，尤其蘿蔔要先煮熟，味道才會甜。馮同學則表示，磨米是一項需要體力與專注的工作，看到白米變成米漿，才真正理解「米食從哪裡來」。

顧大灶的經驗更讓孩子印象深刻。陳同學指出，傳統灶腳不像瓦斯爐，一不注意火候或水量，整鍋就可能失敗，「我們要一直輪流看火、加柴、補水，才知道長輩煮一頓年菜有多辛苦。」洪同學輪到煎蘿蔔糕、招待全校師生時，臉上滿是笑容，「當小廚師很有成就感，看到大家吃得開心，比考試拿高分還開心。」

蘿蔔糕起鍋後，由學生親自下鍋香煎，金黃酥脆的外皮搭配濃郁的蘿蔔香，吸引不少師生排隊品嚐。二年級許同學吃完後直說，熱熱的蘿蔔糕很好吃，還吃得到新鮮蘿蔔的甜味，希望明年還能再吃到。

香田國小校長鄭培華表示，透過這次課程，孩子從土地、作物到灶腳文化，完整體驗農村生活的脈絡，不只是學做一道料理，更是在學習合作、分享與感恩。