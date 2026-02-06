（有影片）／循環農業魚菜共生再升級 褒忠深水系統草莓成果亮相

草莓牆完整呈現深水式魚菜共生系統及智慧滴灌草莓園的階段性成果，展現褒忠鄉推動循環與智慧農業的最新進展。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、洪佳伶／雲林報導】雲林縣褒忠鄉公所於2月6日攜手在地農業夥伴新湖合作農場，在褒忠鄉新湖段魚菜共生場域舉辦「魚菜共生擴大宣傳記者會」，透過實地導覽與系統展示，完整呈現深水式魚菜共生系統及智慧滴灌草莓園的階段性成果，展現褒忠鄉推動循環與智慧農業的最新進展，也為農曆新年前夕增添豐收喜氣。

生菜農業經營專區由褒忠鄉公所攜手新湖合作農場推動，並透過雲林縣政府向農業部爭取「優質營農環境專區計畫」成立。（圖／記者洪佳伶攝）

活動現場最受矚目的，是由深水式魚菜共生系統培育而成的草莓展示區。一顆顆色澤鮮紅、排列成牆的草莓，不僅吸引來賓目光，也象徵地方農業在新年度結好果、迎好運。褒忠鄉民代表會主席陳良俊指出，此次成果並非單一技術展示，而是建構於「雲林縣褒忠鄉生菜農業經營專區」整體推動架構下的重要里程碑。

廣告 廣告

「優質營農環境專區計畫」成立，重點在於改善營農環境、整合水資源與農業設施。（圖／記者蘇榮泉攝）

生菜農業經營專區由褒忠鄉公所攜手新湖合作農場推動，並透過雲林縣政府向農業部爭取「優質營農環境專區計畫」成立，重點在於改善營農環境、整合水資源與農業設施，導入循環與智慧化農業模式，協助農民穩定生產、降低風險。深水式魚菜共生系統結合水產養殖與水耕栽培，作物可直接吸收魚類代謝產生的養分，並同步淨化水質，使水資源得以循環再利用，成功應用於草莓等高經濟價值作物。

魚菜共生不僅節水、減少肥料使用，也兼顧環境永續，眼前草莓生長良好、品質亮眼。（圖／記者蘇榮泉攝）

褒忠鄉長陳建名表示，生菜農業經營專區讓地方農業發展方向更加明確，魚菜共生不僅節水、減少肥料使用，也兼顧環境永續，眼前草莓生長良好、品質亮眼，正是政策推動與農民共同努力的成果。活動中，陳建名也致贈感謝狀予新湖合作農場理事主席陳清山，肯定農場長期投入循環農業實作，將循環經濟與永續理念落實於生產現場。

褒忠鄉不僅展現農業「再進化」的具體成果，也在農曆新年前夕，以一面鮮紅草莓祝福牆，向各界送上新年快樂、豐收平安的美好祝願。（圖／記者蘇榮泉攝）

新湖合作農場理事主席陳清山表示，農場長期投入魚菜共生技術調整與優化，深水式系統是在既有基礎上的再升級，能獲得地方政府與各界肯定，是團隊持續前進的重要動力。未來也將持續與公所及農友合作，讓循環農業成為可長期實踐、年年結果的生產模式。

現場草莓透過台大植物教學醫院提供的農業殘留質譜快檢行動檢驗車現場檢驗，顯示生菜農業經營專區皆為零農藥殘留。（圖／記者洪佳伶攝）

鄉民代表蘇宇曦則回顧專區推動歷程，指出專區成立初期，從農民資料盤整、輪作制度規劃到教育訓練，都是一步一腳印完成，近年更投入魚菜共生研發並逐步進入市場與通路銷售，顯示魚菜共生政策不只是示範，而是真正落實生產與收益。她也肯定褒忠鄉公所與新湖合作農場的努力，讓小鄉鎮也能走在農業創新的前端。

立法委員劉建國表示，褒忠鄉以生菜農業經營專區為平台，結合魚菜共生與循環用水系統，讓中央推動的永續農業與ESG政策在地方具體實現，是公私協力推動農業轉型的良好典範。

理事主席陳清山表示，未來也將持續與公所及農友合作，讓循環農業成為可長期實踐、年年結果的生產模式。（圖／記者蘇榮泉攝）

褒忠鄉公所農業課課長梁晉源補充說明，活動特別規劃深水式魚菜共生示範場域、原有魚菜共生場域，以及結合智慧滴灌的土耕草莓對照場域，讓媒體與來賓能一次看清不同農業模式在用水效率、管理方式及環境效益上的差異。

透過本次記者會的成功舉辦，褒忠鄉不僅展現農業「再進化」的具體成果，也在農曆新年前夕，以一面鮮紅草莓祝福牆，向各界送上新年快樂、豐收平安的美好祝願，為地方農業開啟嶄新的一年。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！