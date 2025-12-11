（有影片）／心血管鈣化也能震碎！彰化醫院首例 IVL 成功救回高危病患

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】49歲林姓企業家日前接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），意外發現心血管鈣化嚴重。進一步檢查顯示，他的三條主要冠狀動脈狹窄達 85%至100%，處於急性心肌梗塞高風險。衛福部彰化醫院心臟科醫師李學林立即以最新「血管內震波碎石術（IVL）」治療，成功將頑固鈣化斑塊擊碎，並置入三支支架，使血流順暢恢復。

這是彰化醫院引進 IVL 技術後的第一例成功案例。林先生康復後，捐贈 108萬元給彰化醫院，指定用於幫助經濟困難的病患使用 IVL 新技術。林先生低調表示，自己只是「受神明指示，要給李醫師手術」，希望藉由善舉回饋社會。事實上，他自109年起每月持續捐贈5萬元予彰化醫院社救基金。

李學林指出，林先生原本僅做 LDCT 篩檢肺癌，卻意外發現血管鈣化；再進一步進行冠狀動脈電腦斷層檢查（CCTA），才確認三條血管內鈣化狹窄達 85%以上。李學林表示：「若延誤治療，林先生隨時可能發生急性心肌梗塞，情況相當危險。」

49歲林姓男子肺癌篩檢意外發現嚴重心血管鈣化，彰化醫院首例IVL技術成功擊碎斑塊並置入支架。（彰化醫院提供）

醫療團隊透過心導管搭配 IVL 技術治療，利用震波氣球貼近血管壁發出超聲壓力波，將血管內堅硬鈣化斑塊震碎，使血管恢復彈性，並順利植入三支支架，降低血栓及再狹窄風險。

李學林說，臨床約三成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度鈣化。傳統治療如切割球囊或旋磨術雖可處理鈣化，但對血管衝擊較大；IVL 技術較溫和，降低血管破裂與剝離風險，安全性更高，但尚未納入健保給付。

林先生本身有三高、家族史及吸菸習慣，屬典型心血管高風險族群，雖未發生急性心肌梗塞，但血管阻塞已悄悄累積。李學林表示，這次肺癌篩檢發現心血管鈣化，可說是「意外的及時預警」。

李學林提醒，觀察心血管鈣化可透過冠狀動脈電腦斷層檢查（CCTA），快速且無侵入性，但費用較高。若先做 LDCT，除了肺癌篩檢，也可掌握心血管鈣化情況，是健檢附加價值。

政府目前補助肺癌家族史或重度吸菸史高風險族群，每兩年一次免費 LDCT；一般民眾則可自費加入此檢查，已成健檢新趨勢。李學林強調：「提早發現鈣化，能在心肌梗塞發生前搶救治療時機。」