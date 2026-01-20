（有影片）／志工齊心年終大掃除 鼓勵民眾提前整理垃圾迎新春

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年快到了，大家是不是都準備開始大掃除，把家裡打掃得乾乾淨淨迎新春呢？鹿港鎮公所今（20）日就辦了一場「年終大掃除誓師大會」，由鎮長許志宏帶領26個社區、將近300位熱心志工一起出動，把公所周邊環境清理得乾乾淨淨，讓家園煥然一新。

鹿港鎮公所舉辦「年終大掃除誓師大會」，號召26個社區近300名志工投入街道清潔行動。（記者陳雅芳攝）

鹿港鎮清潔隊說，這一場「年終大掃除誓師大會」一共有26個社區、近300位志工熱情參與，從公所週邊道路到小巷弄，都能看到大家拿著掃把、抹布、垃圾袋，專注清理每個角落，將垃圾分類、整理出新的空間。

鹿港鎮長許志宏表示，非常感謝新厝、頂番、洋厝、東崎、頭崙、山崙、草港、南勢、廖厝、福崙、草中、山寮、東昇、頂厝、菜園、萬興、學子、景福、街尾、埔崙、永順、詔安、椹橋等社區的志工朋友們踴躍參與，也鼓勵民眾提前動手整理家裡，分擔垃圾處理量，讓大家能心情愉快、開心過好年。

活動現場氣氛熱鬧，有的志工專心掃落葉，有的仔細擦洗公所欄杆與街道設施，大家邊整理邊互相打氣，連小朋友也加入行列，幫忙撿拾小垃圾，形成一幅社區共同努力、溫馨有趣的畫面。許志宏也提醒，除了年前大掃除，日常生活中也要注意垃圾減量、資源回收及惜食，並建議家中若有大型傢俱需要清運，可事先聯繫清潔隊安排時間，以免春節期間垃圾堆積造成困擾。

鹿港鎮清潔隊補充，大型傢俱清運登記時間為1/21至2/3（平日8:00~12:00、13:00~17:00，假日不受理），可透過電話04-7773274或掃描通知單QR碼登記，大樓或公寓住戶則請統一向管理室登記。除夕夜至大年初三（2/16~2/19）全鎮停止收運垃圾，初四（2/20）起依原週一路線恢復收運，初五（2/21）依原週二路線收運，民眾應提前整理垃圾並注意垃圾車響鈴，以確保過年期間環境整潔、健康安心。

許志宏說，透過此次活動，鹿港鎮的街道不只乾淨整潔，也凝聚了社區居民的向心力與互助精神。鎮公所希望透過志工的實際行動，帶動更多居民重視環境整潔，共同迎接新的一年，為家園增添一抹亮色，也迎來充滿活力與好運的馬年。