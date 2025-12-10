（有影片）／愛心大平台募款破749萬 雲林感恩茶會致謝各界善行

縣長張麗善親自頒贈感謝狀，向長期投入社會關懷的單位與個人致上最深謝意。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（10）日舉行《同耕福田，好事連連》用愛守護雲林感恩茶會，邀請各界企業、團體及慈善人士齊聚，由縣長張麗善親自頒贈感謝狀，向長期投入社會關懷的單位與個人致上最深謝意。此次活動也展示「雲林縣愛心大平台」自114年3月27日啟用以來的成果，顯示縣府與民間攜手打造更完善社會安全網的努力正持續擴大。

縣府統計，截至11月底大平台已募集善款達7,494,075元，網站瀏覽量超過6,352人次，整合善心人士捐助的物資與金援，協助許多弱勢家庭度過急難時刻，補足社會福利服務缺口，提升資源傳遞效率，展現公私協力的能量。

張麗善縣長表示，感謝企業與團體不斷以具體行動實踐社會責任，使愛心匯聚成更大的力量。縣府為響應SDG1終結貧窮、SDG2消除飢餓與SDG3健康與福祉，推動「獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，找出急需協助的弱勢家戶與獨居長者，提供屋舍修繕、餐食及保暖用品等資源，讓鄉親不僅擁有更好的生活環境，也享有溫飽與安全（Better Housing & Better Food）。

張縣長也指出，天然災害頻繁、弱勢家庭需求日益多樣，呼籲民眾以小善匯聚大愛，一同「種福田、做善行」，讓愛心大平台成為更多家庭的重要依靠。

社會處長林文志表示，縣府推動的平台提供信用卡、台灣Pay、LINE Pay、超商繳費及虛擬條碼等多元捐款方式，讓善心人士可隨時捐助。平台目前設置13項社福專案、4項捐物專案，鼓勵民眾加入會員掌握最新服務成果並參與公益行動。

張縣長再次感謝社會各界長期支持雲林縣的社福政策，並強調要打造更幸福、溫暖的雲林，需要政府與民間持續合作，讓善能量在地方深耕、綿延不絕。

