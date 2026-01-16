（有影片）／愛心年菜來啦！謝林玉鶯基金會再捐200套年菜

20260115205006_0_61cbd2

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化家扶中心每年為縣內約1700戶弱勢家庭募集年菜，確保受助家庭在除夕夜也能享用團圓晚餐。財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會已連續第6年響應，今年再捐贈200套年菜，累計至今已捐出1400套。今（15）日捐贈儀式於溪州鄉后天宮舉行，由彰化縣議長謝典霖代表基金會捐贈。

謝典霖表示，基金會以阿公阿嬤的名義成立，長期從事公益，並希望透過行動教導後輩「取之於社會，用之於社會」。本次活動邀請30戶受助家庭到場參與，由田中區扶委會主委邱淑慧、兒童少年保護委員會主委陳明宗及彰化家扶扶幼委員會一副主委李世湧等人接受捐贈，感謝基金會將暖心愛心送給家扶扶助家庭。溪州鄉鄉長江淑芬也出席活動，現場響應捐贈30套年菜，表達對弱勢家庭的關懷。

彰化家扶中心今日於溪州鄉后天宮舉行年菜捐贈儀式，謝林玉鶯基金會今年再捐200套，幫助弱勢家庭除夕圍爐過好年。（彰化家扶中心提供）

基金會執行長謝衣鳳回顧，去年12月21日參加家扶寒冬送暖「疼惜彰化家扶囝仔」耶誕愛心園遊會時，以敲愛心鑼的方式認捐30萬元年菜，希望拋磚引玉，號召社會大眾共同響應。彰化家扶將於2月7日前完成年菜購買，並發送至所有受助家庭。

家住溪州的吳女士單親撫養四名子女，與外祖父母同住，平日忙於芭樂集貨場及農務臨時工作。除夕夜常因工作繁忙只能簡單煮火鍋湯配白飯。自從領到家扶贈送的五菜一湯年菜後，下班回家即可加熱年菜，再搭配火鍋，一家七口便能共享豐盛的團圓晚餐，感受過年的溫暖與幸福。

彰化家扶中心主任王震光指出，扶助家庭中有不少單親家長、身心障礙者、新住民及隔代教養家庭，過年購買年菜對他們來說是一筆不小的支出，多數只能簡單應付。此次五菜一湯的年菜不僅減輕經濟壓力，也讓孩子們感受到過年的氣氛。他呼籲社會大眾持續支持「無窮世代-幸福年菜 圍爐新年」認捐活動，捐款熱線：04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。