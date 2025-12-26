（有影片）／感謝有您守護健康 彰化縣表揚衛生保健績優志工

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一聲感謝，道不盡付出！彰化縣衛生局今（26）日上午於員林演藝廳舉辦「114年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」，活動在衛生局長葉彥伯率領團隊熱情舞蹈中揭開序幕，現場氣氛溫馨熱絡。彰化縣長王惠美逐一頒獎表揚績優志工與團隊，感謝衛生志工長年付出。

彰化縣衛生局舉辦「114年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，向守護健康的志工說謝謝。（記者陳雅芳攝）

今年表揚活動除頒獎外，特別安排融合衛生教育元素的戲劇演出，透過生動表演向志工與衛生促進委員表達敬意。衛生局指出，志工夥伴長年以實際行動支持衛生政策推動、協助社區健康照護、提升醫療服務品質，是縣內公共衛生體系不可或缺的重要支柱。

此次活動除表彰績優個人與團隊的卓越表現，也感謝超過1,700名衛生保健志工及近800名社區衛生促進委員，多年來攜手投入公衛服務，展現滿滿社會溫度與大愛精神。

王惠美表示，歲末是感恩的季節，今年共有12個團隊獲頒團隊獎、132位志工榮獲個人獎項，包括12名榮耀獎、26名績優委員獎、73名服務楷模獎及3名紫錐花天使獎；另針對18位服務滿10年以上且年滿75歲的資深志工，特別頒發「榮譽狀」，表達最深的敬意與感謝。

王惠美說，目前規劃的18棟已陸續完工或發包，鼓勵65歲以上長者持健保卡前往進行健康諮詢、運動促進健康，期盼打造更完善的照護環境。她也再次感謝志工與醫療團隊的付出，並祝福縣民新的一年平安健康。

獲頒榮譽狀的員林基督教醫院資深志工吳雅美分享，退休後投入志工服務，始終抱持歡喜心協助民眾，能獲得肯定感到十分榮幸；田尾衛生所志工鄭惠貞則表示，儘管曾因病手術，仍盡快重返志工行列，看到民眾的笑容就是最大的成就感。

衛生局補充，在眾多獲獎者中，秀水鄉衛生所志工林淑卿服務長達14年，以溫暖熱情的態度陪伴民眾，深受信賴；其夫施六委員退休後也全心投入社區衛生促進工作，夫妻攜手成為難得的「家庭志工」典範，感動現場來賓。